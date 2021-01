Saúde Fiocruz afirma que a vacina de Oxford contra a Covid-19 só será entregue em março

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2021

O motivo para o atraso é o não recebimento de um dos insumos para a fabricação da vacina Foto: Itamar Crispim/Fiocruz O motivo para o atraso é o não recebimento de um dos insumos para a fabricação da vacina. (Foto: Itamar Crispim/Fiocruz) Foto: Itamar Crispim/Fiocruz

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) enviou, na terça-feira (19), um ofício ao MPF (Ministério Público Federal) informando que a entrega da vacina de Oxford contra a Covid-19 no Brasil, prevista para fevereiro, vai atrasar e ocorrerá apenas em março.

Segundo a entidade, o motivo para o atraso é o não recebimento de um dos insumos para a fabricação da vacina Oxford/AstraZeneca. O composto que falta para o início da produção é o IFA (ingrediente farmacêutico ativo), de responsabilidade da AstraZeneca.

O insumo vem da China e ainda não tem data para chegar, de acordo com nota divulgada pela Fiocruz. O recebimento do ingrediente estava previsto para janeiro. O detalhamento da produção será informado quando a data da chegada do insumo for confirmada.

A expectativa da Fiocruz é entregar 100 milhões de doses da vacina até julho e mais 110 milhões até o fim do ano.

