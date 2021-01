Brasil Caminhões com oxigênio da Venezuela chegam a Manaus

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2021

Os primeiros veículos com os cilindros de oxigênio saíram no sábado de Puerto Ordaz

Caminhões enviados pelo governo da Venezuela chegaram a Manaus (AM), por volta das 21h40min de terça-feira (19), com mais de 100 mil metros cúbicos de oxigênio.

Os primeiros veículos com os cilindros saíram no sábado (16) da cidade de Puerto Ordaz, passaram por Pacaraima e Boa Vista (RR) e entraram na capital amazonense pela BR-174.

O Amazonas enfrenta um novo surto de Covid-19, e o recorde de internações pela doença causou o colapso, mais uma vez, do sistema de saúde. Desta vez, Manaus sofre com a falta de oxigênio nos hospitais e já enviou diversos pacientes com coronavírus para continuarem o tratamento em outros Estados.

O Amazonas iniciou a vacinação contra a Covid-19 na segunda-feira (18). O Estado recebeu 282 mil doses da CoronaVac, enviadas pelo Ministério da Saúde. Mais de 6,4 mil pessoas já morreram por causa da doença em todo o Estado.

O governo venezuelano havia anunciado na sexta-feira (15) que forneceria ao Amazonas o oxigênio disponível no país. O carregamento que chegou em Manaus foi levado à sede da White Martins, empresa que fornece o insumo para o Estado.

Atualmente, o consumo diário de oxigênio no Amazonas é de 76 mil metros cúbicos. A capacidade de entrega das empresas fornecedoras do produto tem sido de 28,2 metros cúbicos por dia.

