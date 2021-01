Mundo Governo da Alemanha anuncia a prorrogação do lockdown no país até 14 de fevereiro

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2021

Foto: Divulgação

O governo da Alemanha anunciou a extensão do lockdown em todo o país até 14 de fevereiro. A medida é uma tentativa de conter os números ainda muito altos de casos de Covid-19 e de mortes provocadas pela doença, além do avanço de variantes mais infecciosas do coronavírus.

“Agora é a hora de tomar medidas preventivas contra a ameaça desse vírus”, disse a chanceler alemã, Angela Merkel. No início de janeiro, a Alemanha já havia anunciado que as restrições durariam, pelo menos, até o fim deste mês, mas o prazo agora foi ampliado.

Especialistas alemães estão preocupados com a possível disseminação de variantes mais infecciosas do coronavírus.

