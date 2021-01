Saúde Vacina da Johnson & Johnson contra o coronavírus é segura e produz resposta imune, aponta estudo

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2021

O Brasil é um dos países em que a empresa desenvolve testes da vacina Foto: Reprodução

A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Johnson & Johnson obteve indicadores satisfatórios de segurança e produção de resposta imunológica, de acordo com resultados dos testes das fases 1 e 2 publicados no periódico científico The New England Journal of Medicine.

Os resultados positivos foram obtidos após aplicação única do imunizante em voluntários, com duas dosagens diferentes. Essa característica é tida como o diferencial da vacina, já que representaria uma imunização acelerada da população.

“Uma dose única da Ad26.COV2.S induziu uma forte resposta humoral na maioria dos receptores da vacina, com a presença de anticorpos neutralizantes em mais de 90% dos participantes, independentemente da faixa etária ou da dose da vacina”, escreveram os pesquisadores da Janssen, braço farmacêutico da Jonhson & Johson, na conclusão do estudo.

Os anticorpos aumentaram e se estabilizaram ao longo de uma análise de 71 dias, o que sugere a durabilidade da resposta imune da vacina, acrescentam os especialistas. O Brasil é um dos países em que a empresa desenvolve testes da vacina.

