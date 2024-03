Economia Banco Central encerra definitivamente transações por DOC e TEC

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2024

O valor máximo que era permitido para qualquer transação via DOC ou TEC é de R$ 4.999,99. Foto: Agência Brasil O valor máximo que era permitido para qualquer transação via DOC ou TEC é de R$ 4.999,99. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O sistema de transferências via DOC (Documento de Ordem de Crédito) foi encerrado definitivamente nesta quinta-feira (29), pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Os bancos puderam oferecer a modalidade até o último dia 15 de janeiro, com a possibilidade de agendamento das transferências até esta quinta.

Além do DOC, as instituições financeiras também deixaram de oferecer a Transferência Especial de Crédito (TEC), que são operações realizadas exclusivamente por empresas para o pagamento de benefícios a funcionários.

O valor máximo que era permitido para qualquer transação via DOC ou TEC é de R$ 4.999,99. Não foram anunciadas mudanças nas operações de TED (Transferência Eletrônica Direta).

No DOC, as operações eram efetivadas um dia após o recebimento da ordem de transferência pelo banco. Enquanto na TEC, a transferência era efetuada, no máximo, até o final do dia em que foi dada a ordem.

Conforme as operações via DOC, sistema criado em 1985 pelo Banco Central do Brasil, vinham sendo cada vez menos utilizadas nos últimos anos, principalmente depois do lançamento do PIX, em novembro de 2020.

Veja o ranking de modelos mais utilizados:

PIX

Cartão de crédito

Cartão de débito

Boleto

TED (Transferência Eletrônica Direta)

Cheque

DOC (Documento de Ordem de Crédito)

“Tanto a TEC quando o DOC deixaram de ser a primeira opção dos clientes e sua utilização vem caindo continuamente nos últimos anos. Os clientes têm dado preferência ao PIX, por ser gratuito, instantâneo e também pelo valor que pode ser transacionado”, diz Walter Faria, diretor adjunto de Serviços da Febraban.

Um levantamento da instituição mostra que o DOC não ficou nem entre os cinco principais meios de pagamento usados em 2023. A preferência foi pelo PIX, seguido do cartão de crédito e do cartão de débito.

