Mundo Banco Central Europeu faz testes do euro digital com bancos e empresas

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Diferentes aplicações para a moeda digital serão testados ao longo dos próximos meses. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Como parte da fase de pesquisa de dois anos do projeto do euro digital, o Banco Central Europeu (BCE) irá colaborar com cinco companhias para desenvolver potenciais interfaces de usuário. O objetivo dos protótipos, que devem ser iniciados em setembro de 2022 e concluídos até o fim do ano, é testar como eles se integram à tecnologia por trás do euro digital.

Cada companhia vai focar em um caso de uso específico da moeda. O banco espanhol CaixaBank vai testar pagamentos online peer-to-peer; já a empresa francesa de serviços de pagamento Worldline, os pagamentos offline desse tipo.

A European Payment Initiative (EPI) fará um protótipo para pagamentos no ponto de venda iniciados pelo pagador. O banco italiano Nexi, especializado em sistemas de pagamentos, fará testes daqueles iniciados pelo beneficiário.

A Amazon também foi uma das empresas selecionadas para a pesquisa. O seu protótipo vai testar pagamentos de comércio eletrônico com o euro digital, cuja fase de investigação se iniciou em julho de 2021.

As transações simuladas serão iniciadas usando os protótipos front-end desenvolvidos pelas companhias. No back-end, serão processadas pela interface e infraestrutura do Eurosistema, autoridade responsável pela política monetária da Zona do Euro.

Não há planos para utilização dos protótipos criados nas fases subsequentes do projeto do euro digital. As empresas foram escolhidas a partir de 54 candidatas. As cinco foram selecionadas por se adequarem melhor aos recursos específicos necessários para cada caso de uso. Os resultados dos testes devem sair no primeiro trimestre de 2023.

Dólar em alta

O dólar comercial acumulou um avanço de 2% nesta semana, subindo para a marca dos 5,26 reais. Foi a semana de maior valorização do dólar desde julho, e essa é a maior cotação da moeda americana desde o começo de agosto. Já o índice Ibovespa acumulou um recuo quase 3%, a pior semana também em dois meses.

A moeda norte-americana à vista fechou em alta de 0,2% frente ao real, negociado na casa dos R$ 5,25 para venda, no maior valor de fechamento desde o início de agosto. O dólar reduziu os ganhos ao longo da tarde após furar o patamar de R$ 5,30 na primeira hora de negócios, com alta acima de 1%. O contrato futuro com vencimento em outubro chegou aos R$ 5,32, na mesma magnitude de alta.

É o investidor preparando o terreno para a chamada “super quarta-feira” de decisões do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e do Comitê de Política Monetária (Copom).

“O dólar está voltando para um patamar alto, acima de R$ 5,25, mostrando que o cenário de risco está bastante elevado. Isso seja em razão do cenário externo, seja em razão da proximidade das eleições que, normalmente, trazem volatilidade”, comenta a economista do banco Ourinvest, Cristiane Quartaroli.

O diretor de câmbio de uma corretora local destacou que investidores “correram para o ativo considerado porto seguro”, o dólar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo