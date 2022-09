Mundo Polícia de Londres acusa homem de assediar mulheres em fila para ver caixão da rainha

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2022

Dezenas de milhares de pessoas têm formado fila em Londres nos últimos dias. (Foto: Reprodução)

A polícia de Londres disse que um homem foi acusado nesta sexta-feira (16) de dois casos de assédio sexual depois que duas mulheres relataram terem sido assediadas em um jardim onde as pessoas faziam fila para ver o caixão da rainha Elizabeth.

Dezenas de milhares de pessoas têm formado fila em Londres nos últimos três dias, algumas passando a noite esperando, para prestar homenagem à monarca, cujo caixão permanecerá no Westminster Hall do Parlamento britânico até segunda-feira (19).

Adio Adeshine, de 19 anos, que compareceu à Corte de Magistrados de Westminster nesta sexta-feira, também foi acusado de violar uma ordem de prevenção de danos sexuais, de acordo com a Polícia Metropolitana.

“Como os presentes na fila devem ter visto, os policiais estavam à disposição para responder de imediato e prender o homem”, disse o vice-comissário assistente Stuart Cundy em comunicado.

“Agentes e policiais em Londres estão presentes em toda a rota para ajudar e apoiar aqueles que estão na fila para prestar homenagem à Sua Majestade a rainha… Houve muito pouco crime ou outros incidentes em que os policiais tiveram que intervir.”

Fila para despedida

Uma transmissão online com atualizações ao vivo da fila de quilômetros de extensão em Londres para prestar homenagem à falecida rainha Elizabeth II está fazendo muito sucesso. A transmissão do YouTube rastreando a fila para entrar no Palácio de Westminster, onde o caixão da monarca ficará disponível para visitação até segunda-feira (19), tinha mais de 12.000 usuários assistindo ao vivo.

Nesta sexta-feira (16), a fila chegou a ser fechada por volta das 9h50 no horário local (5h50 em Brasília), com previsão de reabertura às 15h50 (11h50 em Brasília). Na ocasião, ela chegou a ter mais de 8 quilômetros de extensão, com uma previsão de espera de 14 horas.

Em contraste, um vídeo da BBC News transmitindo imagens do que as pessoas estavam fazendo na fila e imagens do caixão de dentro de palácio tinha, no mesmo horário, apenas cerca de 5.000 pessoas assistindo ao mesmo tempo.

O vídeo de rastreamento da fila foi criado pelo departamento de cultura do governo britânico. Ele mostra uma simples foto do Google Maps do centro de Londres com a rota da fila marcada de roxo, cor associada a realeza.

Do lado direito do mapa, usando um fundo preto em sinal de respeito, são exibidas algumas estatísticas da fila, como tamanho, estimativa de tempo de espera e onde está o final dela.

Alguns usuários online brincaram sobre a fila ser visível do espaço, enquanto outros concentraram a atenção no amor dos britânicos por montar em uma linha ordenada.

