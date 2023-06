Economia Banco Central mantém taxa de juros em 13,75% ao ano

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2023

A decisão desta quarta-feira (21) mantém a taxa no mesmo patamar pela sétima vez seguida Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil A decisão desta quarta-feira (21) mantém a taxa no mesmo patamar pela sétima vez seguida. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) manteve a taxa básica de juros (Selic) em 13,75% ao ano. A decisão foi unânime.

A decisão desta quarta-feira (21) mantém a taxa no mesmo patamar pela sétima vez seguida, ou mais de 10 meses. Apesar dos dados, a Selic se manteve no maior nível desde janeiro de 2017. A decisão já era aguardada pelo mercado financeiro.

“O Copom decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75% a.a. e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano de 2024. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego”, salientou o Banco Central em nota.

O documento também cita que o Copom conduzirá a política monetária necessária para o cumprimento das metas e avalia que a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período prolongado tem se mostrado adequada para assegurar a convergência da inflação.

Votaram por essa decisão os seguintes membros do Comitê: Roberto de Oliveira Campos Neto (presidente), Carolina de Assis Barros, Diogo Abry Guillen, Fernanda Magalhães Rumenos Guardado, Maurício Costa de Moura, Otávio Ribeiro Damaso, Paulo Sérgio Neves de Souza e Renato Dias de Brito Gomes.

