Economia Em queda, dólar renova menor patamar em um ano; Ibovespa fecha em alta de 0,67%

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2023

Os índices tiveram impacto direto na expectativa do mercado sobre a decisão de juros do Copom

O dólar encerrou esta quarta-feira (21) em queda de de 0,57%, aos R$ 4,76 e renovou o menor patamar de fechamento em um ano. Já o Ibovespa acelerou para a marca dos 120 mil pontos. Os índices tiveram impacto direto na expectativa do mercado sobre a decisão de juros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil, que ainda devem ser anunciadas nesta quarta.

Analistas do mercado financeiro esperam que o Copom mantenha a Selic, taxa básica de juros, inalterada em 13,75% ao ano. O nível se mantém neste percentual desde agosto do ano passado.

Dólar

A moeda norte-americana fechou em baixa de 0,57%, aos R$ 4,7679. No dia anterior, o dólar subiu 0,42% e fechou vendido a R$ 4,7953. Este é o menor patamar desde 31 de maio de 2022.

Ibovespa

O Ibovespa acelerou para a marca dos 120 mil pontos nesta quarta a espera pela decisão da Selic. O indicador referência da Bolsa Brasileira avançou 0,67%, a 120.420,26 pontos.

Com o resultado, o Ibovespa renovou as máximas deste ano. O patamar atingido na sessão desta quarta também é o maior desde abril de 2022.

O mercado repercutiu a aprovação da proposta do novo arcabouço fiscal, pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, com algumas mudanças no texto. Devido às alterações, o arcabouço voltará para a Câmara dos Deputados. Foi aprovado o texto principal, mas rejeitadas duas emendas que propunham realizar mudanças ao parecer elaborado pelo senador Omar Aziz (PSD).

Em queda, dólar renova menor patamar em um ano; Ibovespa fecha em alta de 0,67%

