Por Redação O Sul | 21 de junho de 2023

No Vaticano, Lula convidou o papa a fazer uma nova visita ao Brasil. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma audiência com o papa Francisco, no início da tarde dessa quarta-feira (21), no Vaticano. Os principais assuntos do encontro foram a busca pela paz, a preservação ambiental e a redução da fome e da pobreza no mundo.

Segundo nota da Sala de Imprensa do Vaticano, “houve uma troca positiva de pontos de vista sobre a situação sociopolítica da Região e foram abordados alguns temas de interesse comum, como a promoção da paz e da reconciliação, a luta contra a pobreza e as desigualdades, o respeito às populações indígenas e a proteção do meio ambiente”.

O encontro entre o presidente Lula e o papa é desdobramento de uma conversa por telefone realizada no dia 31 de maio. Na ocasião, o presidente brasileiro também ressaltou a atuação da Igreja Católica no Brasil pela preservação da Amazônia e contra as forças que atacam a floresta.

No Vaticano, Lula convidou o papa a fazer uma nova visita ao Brasil, para assistir à tradicional festa do Círio de Nazaré, em Belém, no Pará, no mês de outubro. A primeira viagem internacional do pontífice após assumir o cargo, em 2013, foi para o Rio de Janeiro.

O presidente entregou ao papa uma gravura da Sagrada Família feita pelo artista pernambucano J. Borges. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, presenteou o líder da Igreja Católica com uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Amazônia.

O papa Francisco, por sua vez, presenteou o casal com uma obra em bronze, produzida no próprio Vaticano, com a mensagem A paz é uma flor frágil. “Estamos em tempos de guerra e a paz é muito frágil”, disse ele ao presidente Lula.

Em seu perfil no Twitter, o presidente Lula agradeceu ao papa “pela audiência no Vaticano e a boa conversa sobre a paz”.

Mais cedo, Lula se encontrou com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e teve audiências com o ex-primeiro-ministro da Itália, Massimo D’Alema, e com a secretária-geral do Partido Democrático Italiano, Elly Schlein. Com Matarella, o presidente tratou do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, sobre a aproximação entre as universidades e a ampliação do intercâmbio comercial entre os dois países.

Também nessa quarta, o presidente brasileiro teve encontros bilaterais com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.

Na manhã desta quinta-feira (22), Lula segue de Roma para a França, onde terá compromissos até o dia seguinte. Antes de embarcar para Paris, ele fará um balanço da visita oficial à Itália, em conversa com jornalistas.

Após visitar o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, o presidente brasileiro adiantou que as agendas no país europeu foram importantes para recolocar o Brasil no centro da discussão sobre a questão climática no mundo.

Comércio exterior

No comércio exterior, o volume de negócios entre os países chegou a US$ 10,46 bilhões em 2022. As exportações do Brasil para a Itália somaram quase US$ 4,9 bilhões, fazendo do país europeu o 15º principal destino para produtos brasileiros. No sentido inverso, as importações de produtos italianos para o Brasil foram da ordem de US$ 5,5 bilhões, o sétimo maior volume de importações feitas pelo país.

