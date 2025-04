Economia Banco Central não vê Pix parcelado como substituto do cartão de crédito; entenda como vai funcionar

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2025

Nova modalidade está prevista para entrar em operação em setembro Foto: Bruno Peres/Agência Brasil Nova modalidade está prevista para entrar em operação em setembro. (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil) Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

O BC (Banco Central) informou que não tem a intenção de que o chamado Pix parcelado, que permitirá a compra de produtos ou serviços com parcelas mensais, seja um substituto do cartão de crédito.

A nova modalidade, que será uma linha de crédito formal — com cobrança de taxa de juros pelas instituições financeiras —, está prevista para entrar em operação em setembro.

Entretanto, o BC espera que a modalidade de pagamento seja competitiva e permita o parcelamento com taxas vantajosas, de modo que a novidade poderá ser, sim, uma alternativa viável ao cartão de crédito.

“Quem paga juros no Pix parcelado é o consumidor. Contudo, espera-se que os bancos ofertem linhas de crédito em que o valor final do bem no Pix parcelado, mesmo com a cobrança de taxa de juros, seja menor ou igual ao valor final do bem no parcelado sem juros usando cartão de crédito”, informou o Banco Central.

Entenda como vai funcionar

O Pix parcelado possibilitará a tomada de crédito pelo comprador, em uma instituição financeira, preferencialmente com a qual já tenha relacionamento, para permitir o parcelamento de uma transação Pix.

Quem estiver recebendo (lojista) terá acesso a todo o valor instantaneamente, mas quem estiver pagando (comprador) poderá parcelá-lo. O Pix parcelado poderá ser usado para qualquer tipo de transação, inclusive para transferências.

O parcelamento por meio do Pix já é ofertados por várias instituições financeiras, uma linha de crédito formal, mas o BC vai padronizar, a partir de setembro, as regras, o que tende a favorecer a competição entre os bancos.

A instituição onde o comprador detém a conta dará o crédito e definirá o processo em caso de atraso no pagamento das parcelas ou de inadimplência (juros), considerando seus procedimentos de gerenciamento de riscos, conforme o perfil do cliente, como já acontece com outras linhas de crédito.

