Política Entenda o quadro de saúde de Bolsonaro e por que o ex-presidente precisou ser hospitalizado

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2025

"Sigo me recuperando, sem febre e com boa evolução clínica", disse Bolsonaro Foto: Reprodução/Redes sociais "Sigo me recuperando, sem febre e com boa evolução clínica", disse Bolsonaro. (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

Internado desde a manhã de sexta-feira (11) no Hospital Rio Grande, em Natal (RN), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi diagnosticado com um quadro de distensão abdominal que provocou fortes dores.

De acordo com o médico Antonio Luiz Macêdo, que cuida da saúde do político, os sintomas são compatíveis com uma paralisia intestinal, uma condição na qual o intestino deixa de funcionar temporariamente, impedindo a digestão e provocando dores e inchaço.

Ele disse que o ex-presidente teve dificuldade para se alimentar e ficou com o intestino paralisado. Bolsonaro já vinha sendo tratado com antibióticos e medicamentos para estimular o funcionamento intestinal desde o dia anterior ao do início das dores.

A causa provável do mal-estar são aderências intestinais, resultado das cirurgias que Bolsonaro realizou após sofrer uma facada em 2018 durante a campanha eleitoral. Essas aderências são tecidos cicatriciais que se formam entre os órgãos, podendo provocar obstruções intestinais.

A equipe médica do Hospital Rio Grande afirmou que, por enquanto, não houve indicação de cirurgia e classificou o quadro de Bolsonaro como estável. Ele está sem dores desde que recebeu analgésicos e segue em observação.

Boletim médico aponta que Bolsonaro recebe hidratação venosa, profilaxia antibacteriana e realiza exames laboratoriais complementares. Ele também passou por exames de imagem com contraste para uma avaliação mais precisa do quadro. Caso o tratamento medicamentoso não surta efeito, uma cirurgia poderá ser considerada.

Nas redes sociais, Bolsonaro agradeceu à equipe médica e explicou que teve uma “complicação no intestino delgado”. “Sigo me recuperando, sem febre e com boa evolução clínica”, afirmou.

