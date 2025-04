Porto Alegre Divulgado o cronograma para aferição de taxímetros com novo valor da tarifa em Porto Alegre

Os taxistas devem providenciar a aferição dos taxímetros junto às oficinas credenciadas pelo Inmetro Foto: Gustavo Roth/EPTC

A prefeitura de Porto Alegre divulgou o cronograma de aferição obrigatória dos taxímetros dos táxis da Capital em razão do novo valor da tarifa, em vigor desde o dia 31 de março. A aferição deve ser concluída até o dia 11 de junho.

Durante esse período, os usuários do transporte podem consultar a tabela de referência disponibilizada pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), que deve ser fixada no vidro da porta traseira do lado esquerdo para que os taxistas possam utilizar como base até que seja realizada a aferição dos taxímetros.

Atendendo a pedido dos sindicatos e associações que representam os taxistas, o transporte de passageiros por táxi foi reajustado em 10,96% por meio do decreto 23.210/25, publicado no Diário Oficial do Município.

A bandeirada passou de R$ 6,26 para R$ 6,95. O quilômetro rodado aplicável das 6h01min até as 19h59min ficou estipulado em R$ 3,47. Das 20h até as 6h, esse custo é de R$ 4,51, mesmo valor dos sábados a partir das 15h e durante o dia inteiro nos domingos e feriados.

Os taxistas devem providenciar a aferição dos taxímetros junto às oficinas credenciadas pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), de acordo com o cronograma, que pode ser conferido aqui.

O transporte de passageiros por táxi possui 3.328 prefixos e 3.810 condutores ativos cadastrados no Sistema de Transporte Público de Porto Alegre.

