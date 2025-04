Política Bolsonaro posta vídeo e fala em deslocamento para Brasília e “possível intervenção cirúrgica”

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2025

Na gravação divulgada neste sábado, Bolsonaro também agradece aos profissionais de saúde pelo atendimento "carinhoso" e "atencioso" que recebeu Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou neste sábado (12) um vídeo na rede social X em que, deitado em um leito hospitalar, fala em deslocamento para Brasília para dar continuidade a tratamentos médicos e, também, em uma “possível intervenção cirúrgica”.

Nesta sexta-feira (11), Bolsonaro passou mal em um evento do PL no interior do Rio Grande do Norte. Ele foi atendido e encaminhado, de helicóptero, para o Hospital Rio Grande em Natal, capital do estado, onde está internado.

“Ontem [sexta-feira], fui socorrido de emergência no Hospital de Santa Cruz (RN). Há uma possibilidade muito grande de eu ser deslocado para Brasília, para continuarmos o tratamento e com a possível intervenção cirúrgica”, afirma o ex-presidente no vídeo.

Na gravação divulgada neste sábado, Bolsonaro também agradece aos profissionais de saúde pelo atendimento “carinhoso” e “atencioso” que recebeu nos dois hospitais pelos quais passou. Ele diz ainda que pretende reagendar a agenda política no Rio Grande do Norte.

Há a previsão de Bolsonaro ser transferido para um hospital de Brasília (DF) neste sábado. O transporte deve ser realizado, no período da tarde, em uma UTI aérea.

De acordo com informações do Hospital Rio Grande, a transferência é uma decisão conjunta de Bolsonaro e familiares. Com um cargo no PL, o ex-presidente reside atualmente em Brasília.

Conforme boletim médico, o quadro de saúde de Bolsonaro é “estável” e a distensão abdominal que ele sofreu foi reduzida. O documento diz ainda que o ex-presidente teve uma “noite tranquila” de sexta para sábado e apresenta “excelente estado de humor”.

Nesta sexta-feira, o perfil de Bolsonaro na rede X já havia publicado uma foto do ex-presidente no leito hospitalar. Na legenda da imagem, Bolsonaro afirmou que teve complicações intestinais, como “consequência das múltiplas cirurgias que precisei realizar após o atentado sofrido em 2018”.

Ele se referiu à facada que levou durante ato de campanha em 2018, na cidade de Juiz de Fora (MG). Nessa publicação de sexta, o ex-presidente disse que, até aquele momento, uma cirurgia não era necessária.

Videochamada com ex-presidente do Paraguai

Mais cedo neste sábado, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, publicou uma imagem de uma videochamada que realizou com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com Mario Abdo Benítez, ex-presidente do Paraguai.

A publicação foi repostada por Jair Bolsonaro. No print, o ex-presidente do Brasil aparece deitado em um leito hospitalar, conectado a aparelhos. O filho Eduardo e o aliado Mário Benítez estão sorrindo.

“Agradeço ao eterno presidente do Paraguai Marito Abdo por ter conversado com meu pai para saber como andava sua recuperação. Na oportunidade, Jair Bolsonaro falou: ‘Volveremos'”, diz a publicação do deputado licenciado.

Eduardo Bolsonaro se licenciou do mandato na Câmara para morar nos Estados Unidos, reclamando da atuação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

