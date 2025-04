Últimas “Donald Trump e Lula precisam ter relação institucional”, diz o ex-presidente Michel Temer

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2025

Ex-presidente Michel Temer diz que "vê dificuldades" na economia brasileira e que é preciso ter credibilidade nas políticas (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva devem deixar as diferenças ideológicas de lado, e ter uma relação meramente institucional. A recomendação foi dada pelo ex-presidente Michel Temer. Sem criticar Trump, o brasileiro disse que o americano “deve ter algum objetivo” ao impor tarifas, mas defendeu o multilateralismo.

“A relação deve ser institucional. É o presidente da República Federativa do Brasil com o presidente dos Estados Unidos da América”, disse durante painel de abertura do Brazil Conference 2025 na Universidade de Harvard, nos EUA.

Temer lamentou que “criou-se uma tendência de simpatia” entre chefes de governo. “Não é uma relação entre os titulares do poder. Eles representam o povo. Se eles [Trump e Lula] tiverem consciência do fato, não há problemas de relacionamento”, disse.

Ao ser questionado sobre o governo Lula, Temer disse que “não fala mal do Brasil”, mas reconheceu que “vejo dificuldades”. “No plano econômico, vejo que há muita divergência interna no governo. Isso não é útil”, disse, ao comentar que as políticas precisam ter credibilidade. “É preciso ter [credibilidade] para que a economia vá bem. Para não a perder, você precisa sustentar certos conceitos”.

Temer lembrou que, quando era presidente da República, as divergências eram resolvidas dentro dos gabinetes antes de se tornarem públicas. “Quando um ministro piscava feio para o outro, eu chamava os dois e acertava na minha sala”.

Um exemplo citado pelo ex-presidente é a política ambiental. “O meio ambiente foi ideologizado. Essa coisa de esquerda e direita não existe. O que existe é o povo satisfeito”.

2025-04-12