Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2023

Voluntários estarão e supermercados recebendo itens não perecíveis para famílias em situação de vulnerabilidade. (Foto: Divulgação/Banco de Alimentos)

A Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul inicia neste sábado (4) a sua jornada de novembro com ações solidárias de arrecadação de donativos em frente a supermercados de Porto Alegre, Canoas, Alvorada, Cachoeirinha, Viamão, Guaíba, Bagé e Cruz Alta. Ao todo, 24 cidades gaúchas estão no roteiro da iniciativa até o fim do mês, sempre aos fins de semana.

No foco da mobilização de combate à fome são famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos e que possui 25 bancos de alimentos em todo o Estado, reunindo esforços para erradicar a fome e também combater o desperdício e a má nutrição.

Intitulada “Sábado Solidário”, a campanha reúne voluntários como sócios dos clubes Lions e Rotary, escoteiros e universitários. Eles estarão devidamente uniformizados com o jaleco do Banco de Alimentos, recebendo itens não perecíveis e prestando informações sobre a iniciativa. Quem não puder contribuir presencialmente, pode ajudar de forma on-line, sem sair de casa, basta acessar o site doealimentos.com.br.

A campanha é permanente conta com a parceria da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) e do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs).

Pontos de coleta em Porto Alegre

– Supermercado Asun da Rua da República nº 500 – (bairro Cidade Baixa).

– Supermercado Nacional da Av. Aureliano de Figueiredo Pinto nº 789 (bairro Cidade Baixa).

– Supermercado Nacional da Av. José de Alencar nº 998 – (bairro Menino Deus).

– Supermercado Nacional do Shopping Praia de Belas (bairro Praia de Belas).

– Supermercados Carrefour e Big Cristal do Barra Shopping – Av. Diário de Notícias nº 500 (bairro Cristal).

– Supermercado Nacional da Av. Teresópolis nº 2.893 (bairro Teresópolis).

– Supermercado Asun Santana da Rua Jacinto Osório nº 126 (bairro Santana).

– Supermercado Asun Azenha da Av. Bento Gonçalves nº 68 (bairro Azenha).

– Supermercado Carrefour da Rua Albion nº 99, esquina com Av. Bento Gonçalves – (bairro Partenon).

– Supermercado Nacional da Rua Vicente da Fontoura nº 1.135 (bairro Santana).

– Supermercado Desco da Rua Ramiro Barcelos nº 430 (bairro Floresta).

– Supermercado Rissul da Av. Cristóvão Colombo nº 1.980 (bairro Floresta).

– Supermercado Rissul da Av. São Pedro nº 512 (bairro Navegantes).

– Supermercado Unisuper da Av. Brasil nº 1.183 (bairro Navegantes).

– Supermercado Asun da avenida Plinio Brasil Milanonº 1.609 (bairro Higienópolis).

– Supermercado Carrefour da Av. Plinio Brasil Milano nº 2.343 – (bairro Passo D’Areia).

– Supermercado Unisuper da Rua Edmundo Bastian nº 791 (bairro Cristo Redentor).

– Supermercado Zaffari Lindóia da Av. Panamericana nº 240 (bairro Lindoia).

– Supermercado Nacional da Rua Gomes de Freitas nº 73 – (bairro Jardim Itu-Sabará).

– Supermercado Zaffari Center Lar da Av. Sertório nº 8.000 (bairro Sarandi).

– Supermercados Carrefour e Big Sertório – Av. Sertório nº 6.600 (bairro Sarandi).

(Marcello Campos)

