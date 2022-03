Mundo Banco de investimento com sede na China suspende operação na Rússia e em Belarus

Por Redação O Sul | 3 de março de 2022

A China controla 26% do poder de voto do AIIB, segundo o site do banco. Foto: Reprodução A China controla 26% do poder de voto do AIIB, segundo o site do banco. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O AIIB (Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura), um banco multilateral de desenvolvimento com sede na China, suspendeu todas as atividades relacionadas à Rússia e à Belarus disse o AIIB no comunicado. Os projetos estão atualmente “em análise”.

A China controla 26% do poder de voto do AIIB, segundo o site do banco. A Rússia tem 6%. A China liderou a fundação do AIIB para rivalizar com o Banco Mundial, com sede nos EUA, em 2016.

Relatório

Um relatório de inteligência ocidental indicou que autoridades chinesas, no início de fevereiro, solicitaram que altos funcionários russos esperassem até o término dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim antes de iniciar uma invasão à Ucrânia, disseram autoridades dos Estados Unidos na quarta-feira (2).

Autoridades dos EUA consideram o relatório crível, mas seus detalhes estão abertos à interpretação, de acordo com uma fonte familiarizada com a inteligência.

Embora o pedido tenha sido feito na época em que o presidente Vladimir Putin visitou Pequim para a cerimônia de abertura das Olimpíadas, em que se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping, não está claro no relatório se Putin abordou o assunto diretamente com Xi, disse a fonte.

Os oficiais de inteligência ocidentais que observavam cautelosamente o acúmulo de Putin na fronteira ucraniana na época previam o adiamento de qualquer ação militar até depois das Olimpíadas para evitar irritar a China.

Após a reunião de Putin e Xi, Moscou e Pequim emitiram uma declaração conjunta declarando que sua parceria “não tinha limites” e condenando a expansão da Otan, um pilar fundamental da justificativa do presidente russo para atacar a Ucrânia.

Essa declaração elevou as preocupações ocidentais sobre uma aliança florescente entre a China e a Rússia.

Liu Pengyu, porta-voz da embaixada chinesa em Washington, disse: “as alegações mencionadas nos relatórios relevantes são especulações sem qualquer base, e pretendem transferir a culpa e difamar a China”.

