Porto Alegre Banco de Leite do Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre, precisa de doações

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Banco tem capacidade para processar até cem litros de leite humano por mês, mas depende de doações para manter o estoque Foto: Luciano Lanes/PMPA Banco tem capacidade para processar até cem litros de leite humano por mês, mas depende de doações para manter o estoque. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Banco de Leite Humano do HMIPV (Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas), em Porto Alegre, está com baixo estoque do alimento para suprir as necessidades dos bebês prematuros internados na UTI Neonatal.

O banco tem capacidade para processar até cem litros de leite humano por mês, mas depende de doações para manter o estoque. Mães que estão amamentando, com excesso diário de leite (mínimo em torno de 50 ml), clinicamente saudáveis e residentes em Porto Alegre podem ser doadoras. Basta entrar em contato com o hospital, localizado na avenida Independência, 661, esquina com a rua Garibaldi, pelo telefone (51) 3289-3334.

Para manter a oferta, as doações são essenciais, já que auxiliam recém-nascidos com risco extremo de vida enquanto a mãe ainda não consegue produzir o próprio leite. Conforme a técnica de enfermagem Roberta Pereira, com o leite humano, a recuperação dos recém-nascidos prematuros é mais rápida. “Estamos com o estoque de leite muito baixo e temos 40 leitos de UTI”, ressalta Roberta. Ela acrescenta que o leite materno aumenta a imunidade, diminui o risco de doenças infecciosas e diarreias, atuando ainda no sistema cognitivo do bebê.

Após o preenchimento de cadastro, a equipe começa a buscar o leite direto na residência da doadora. O leite recebido passa por uma análise de qualidade, segurança e pasteurização e, só depois, é liberado para o consumo dos bebês.

Mais informações também podem ser obtidas pelos e-mails bancodeleite@portoalegre.rs.gov.br e bancodeleite@hmipv.prefpoa.com.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre