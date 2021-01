Porto Alegre Unidade de Saúde Vila Elizabeth, na Zona Norte de Porto Alegre, é reaberta

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2021

O local, que atende 3,4 mil pessoas, tem 163 metros quadrados Foto: Cristine Rochol/PMPA O local, que atende 3,4 mil pessoas, tem 163 metros quadrados. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Unidade de Saúde Vila Elizabeth, no bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre, foi reaberta nesta quarta-feira (13). O local, que atende 3,4 mil pessoas, tem 163 metros quadrados e conta com uma equipe de três médicas, enfermeiras, técnicas de enfermagem e agentes de saúde.

Na semana passada, o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta, visitou o prédio para avaliar a estrutura, que teve o seu atendimento transferido para a Unidade de Saúde Nova Vila Brasília, a 900 metros do local. “Conversamos com a comunidade, que solicitou a reabertura do serviço. Hoje estamos reativando a estrutura para fornecer atendimento à população”, afirmou Sparta.

Segundo a prefeitura, outras três unidades de saúde passarão por reformas para terem o atendimento retomado. Conforme Sparta, esses locais necessitam de reparos e realização de intervenções, que podem levar até 60 dias, para que os prédios tenham condições de receber usuários para atendimento.

Em 7 de dezembro de 2020, quatro unidades de saúde tiveram o atendimento transferido para outros serviços: Unidade de Saúde Vila Elizabeth (Sarandi) para Unidade de Saúde Nova Brasília; Unidade de Saúde Jenor Jarros (Rubem Berta) para Unidade de Saúde Ramos; Unidade de Saúde Laranjeiras (Alto Petrópolis) para Unidade de Saúde Morro Santana e Unidade de Saúde Pitinga (Restinga) para Clínica da Família Mauro Ceratti Lopes. Uma decisão judicial determinou a reabertura dos serviços.

