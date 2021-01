Rio Grande do Sul Projeto arrecada recursos para restauro do acervo histórico da Biblioteca Pública do Estado

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A Biblioteca Pública localiza-se na rua Riachuelo, 1.190, no Centro de Porto Alegre Foto: Secom/Divulgação A Biblioteca Pública localiza-se na rua Riachuelo, 1.190, no Centro de Porto Alegre. (Foto: Secom/Divulgação) Foto: Secom/Divulgação

A BPE (Biblioteca Pública do Estado), instituição da Secretaria da Cultura do RS, tem um projeto que busca a arrecadação de recursos para o restauro de obras do acervo. O Biblioteca Pública Recuperando a Memória reúne 70 obras que caracterizam a história gaúcha e necessitam de recuperação.

Podem participar do projeto pessoas físicas ou jurídicas, por meio da doação de valores que variam de R$ 200 a R$ 800 – dependendo do tamanho e estado de conservação do livro. Como forma de reconhecimento, quem doar recebe um Ex-libris – selo com o nome do adotante, que ficará no livro recuperado.

Interessados em adotar obras podem entrar em contato pelo telefone (51) 3224-5045 (com Rosane) ou pelos e-mails bibliotecapublicadors@gmail.com e bpe-rs@sedac.rs.gov.br.

Mesmo bem acondicionados, os livros ainda sofrem com os efeitos do tempo. Na maioria dos casos, as obras que precisam de restauro são antigas, de edições esgotadas, o que eleva seu grau de importância na missão de resguardar a memória do Estado.

A diretora da BPE, Morganah Marcon, enfatiza a relevância da parceria com a sociedade: “Esta contribuição é muito importante para que possamos disponibilizar e manter o nosso acervo em condições, principalmente as obras históricas e raras. É também uma oportunidade para que o público da biblioteca possa auxiliar no projeto de restauro e na recuperação do acervo”.

A Biblioteca Pública, localizada na rua Riachuelo, 1.190, no Centro de Porto Alegre, está funcionando mediante agendamento, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. Interessados em visitar o local devem entrar em contato pelo e-mail agendamento.bpe@gmail.com

Outros contatos

• Pesquisa na BPE: (51) 3221-7245, das 10h às 16h

• Pesquisa no acervo sobre o RS: (51) 3225-9619, das 10h às 16h

• Devolução ou empréstimo de livros: (51) 3221-6308, das 10h às 16h

• E-mail: bpe-rs@sedac.rs.gov.br

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul