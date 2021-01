Agro Mais de cem bovinos criados de forma irregular são apreendidos no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2021

A operação ocorreu nos municípios de Aceguá, Hulha Negra, Bagé e Dom Pedrito Foto: Divulgação A operação ocorreu nos municípios de Aceguá, Hulha Negra, Bagé e Dom Pedrito. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Fiscais agropecuários do programa Sentinela, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do RS, apreenderam 105 bovinos mantidos de forma irregular nas faixas de domínio nos municípios de Aceguá, Hulha Negra, Bagé e Dom Pedrito. A operação, realizada em parceria com a Brigada Militar, ocorreu entre o dia 6 deste mês e esta quarta-feira (13).

Os proprietários dos animais foram identificados e autuados. Segundo o governo gaúcho, o programa Sentinela vem obtendo sucesso para coibir a prática irregular da criação do chamado “gado de corredor” – mantido em faixas de domínios de estradas.

Com o avanço do status sanitário do Estado para zona livre de febre aftosa sem vacinação, a Secretaria da Agricultura intensificou a fiscalização nas regiões de fronteira.

