16 de setembro de 2024

Procedimento também pode ser realizado em outras instituições da Capital, Interior e litoral. (Foto: Itamar Aguiar/Arquivo SES)

O Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre precisa de doações de sangue de todos os tipos, a fim de repor e ampliar estoques em uma instituição com alta demanda de pacientes, muitos deles atendidos em estado grave devido a acidentes. A maior demanda no momento é pelos tipos “O” e “A negativo”, mas qualquer colaboração é bem-vinda.

Solicita-se que, se possível, o voluntário agende o comparecimento por meio do whatsapp (51) 3289-7658. Endereço: largo Teodoro Herzl s/nº (segundo andar), na divisa entre os bairros Santana e Bom Fim.

Com capacidade para receber 16 a 20 doadores por dia, a unidade funciona em diferentes turnos conforme o dia da semana: nas segundas e sextas-feiras o horário vai das 8h ao meio-dia, enquanto nas terças e quintas o atendimento é das 13h às 17h. Já nas quartas-feiras o expediente é duplo, à tarde e à noite (com pausa entre meio-dia e 13h).

Após a coleta de sangue, cada componente do material é rigorosamente testado. Passa, também, por processamento sob responsabilidade do Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs).

Exigências ao doador

– Apresentar documento oficial com foto.

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de autorização).

– Pesar ao menos 50 quilos.

– Dispor de boa condição de saúde.

– Não estar de jejum.

– Ter dormido no mínimo seis horas nas últimas 24 horas.

– Respeitar o intervalo mínimo entre doações (dois meses para homens e três meses para mulheres).

– Não possuir evidência clínica ou laboratorial de doenças transmissíveis pelo sangue.

– Não ser usuário de drogas ilícitas injetáveis.

Outras instituições

Além do Pronto Socorro, diversos hospitais da capital gaúcha contam com seus próprios bancos de sangue. Dias, horários, telefones de contato e outros detalhes devem ser consultados diretamente junto a cada instituição.

No Hospital de Clínicas (rua São Manoel nº 543, bairro Santa Cecília, a poucas quadras do HPS), a doação é importante para garantir os estoques necessários à realização de transfusões, cirurgias e transplantes, dentre outros procedimentos. Doadores podem se dirigir ao local de segunda a sexta-feira (8h-17h) ou aos sábados pela manhã.

Outro ponto tradicional de coleta é o Hemocentro (avenida Bento Gonçalves nº 3.722, bairro Partenon), que desde maio exige o agendamento por meio da plataforma on-line desh.ageenda.com.br. Por meio da ferramenta, é possível escolher dia e hora de comparecimento (segunda a sexta, mais um sábado por mês), com menor tempo de espera. O telefone de contato é (51) 3336-6755.

Já no Interior do Estado, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) conta com hemocentros em diversas cidades. A lista inclui Sapucaia do Sul (Região Metropolitana de Porto Alegre), Bagé e Alegrete (ambas na Fonteira-Oeste), Caxias do Sul (Serra Gaúcha), Tramandaí (Litoral Norte), Santa Maria (Região Central), Passo Fundo (Norte), Pelotas (Sul), Parobé (Vale do Paranhana), Frederico Westphalen, Cruz Alta e Santa Rosa (as três na Região Noroeste).

