Economia Banco do Brasil ajusta horário das agências e abrirá mais cedo para atendimento exclusivo aos aposentados do INSS

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Diante do avanço da pandemia do novo coronavírus, o Banco do Brasil (BB) resolveu modificar o horário de funcionamento, a partir de agora suas agências passam a operar das 10h às 14h, para proteger seus funcionários, clientes e a sociedade. A prioridade continua sendo a abertura das Salas de Autoatendimento, com abastecimento, limpeza e funcionamento de todos os terminais.

O atendimento presencial será prestado somente em casos essenciais e de forma excepcional, como nas situações de desbloqueio de senha, desbloqueio de cartão, saques de benefícios sociais sem cartão, atendimento referente aos programas sociais destinados a aliviar as consequências econômicas do novo coronavírus e a pessoas com doenças graves.

Com o início do pagamento dos aposentados e pensionistas do INSS, visando minimizar as aglomerações desse grupo de risco, foram selecionadas agências que concentram o maior volume de pagamentos, com horário diferenciado, das 09h às 10h, exclusivamente para os atendimentos essenciais a esse público.

O BB também selecionou outro grupo de agências com grande fluxo de beneficiários e viabiliza a abertura das Salas de Autoatendimento das 06h às 22h. O Banco orienta que, ao procurar uma dessas Salas, as pessoas mantenham a distância mínima de dois metros entre si. As Salas são monitoradas de forma a garantir seu pleno funcionamento em relação a abastecimento de numerário, limpeza permanente do ambiente e segurança.

Todos os demais serviços bancários oferecidos pelo BB aos seus clientes, como crédito, renegociação de dívidas, abertura de contas, bem como pagamentos e transferências estão à disposição por meio de sua plataforma digital. O atendimento remoto no BB pode ser acessado por meio de suas diversas soluções digitais, como o Aplicativo BB (smartphone) e o portal do BB na internet (bb.com.br), além do WhatsApp (61) 4004-0001, da Central de Atendimento BB (0800-729-0001) e pelas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin). O BB ainda disponibiliza atendimento pelos terminais de autoatendimento, Banco 24 Horas e correspondentes bancários.

“É muito importante que o crédito continue disponível aos nossos clientes neste momento o que irá contribuir para a superação das dificuldades que venham a enfrentar. A orientação aos nossos gerentes é que acompanhem de perto a situação de cada cliente para que possamos antecipar as soluções financeiras adequadas já nos primeiros sinais de dificuldade”, disse o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes.

Aposentado ou pensionista do INSS

Para os beneficiários do INSS (Instituto Nacional de Segurança Social), o BB ressalta que não há necessidade de irem às agências para fazer a Prova de Vida. Conforme comunicado do Ministério da Economia, não serão bloqueados os benefícios de quem não a fizer até 30 de junho. Assim, o BB solicita que seus clientes avaliem a real necessidade de comparecimento a uma agência bancária, considerando, antes de sair de casa:

– Se a questão pode ser resolvida nos canais de atendimento eletrônico (aplicativo ou internet), ou, até mesmo, se pode ser adiada.

– A opção de compra por meio do cartão de benefício do INSS. Com ele, não é preciso ter o dinheiro em mãos para adquirir alimentos ou fármacos; basta usá-lo na função débito nos estabelecimentos. A senha é a mesma utilizada para saque.

– Em caso de extrema necessidade, o cliente pode procurar os terminais eletrônicos ou correspondentes bancários mais próximos de sua residência.

BB digital

Atendimento via APP – Solução completa de atendimento, que possibilita ao cliente realizar, além de consultas, diversas movimentações financeiras, como:

· Pagamentos;

· Transferências;

· Investimentos;

· Recargas de Celular;

· Desbloqueio de Cartão;

· e muito mais.

Atendimento via WhatsApp

Os clientes do Banco do Brasil podem realizar operações bancárias diretamente no aplicativo de mensagens WhatsApp. Estão disponíveis serviços como: pagar contas (boletos e convênios), consultar limite de cartão; saque sem cartão; transferência entre contas correntes do BB; recargas de celular e do Bilhete Único do SP Trans; fatura de cartão de crédito, liberação de cartão e rastreamento de cartão; consulta de saldos e extratos da conta corrente e da poupança, além dos fundos de investimento; consultar código IBAN e SWIFT; renegociação de dívidas e pagamento do IPVA. Para iniciar a operação, basta iniciar uma conversa pelo WhatsApp com o número (61) 4004-0001, digitando a operação que deseja executar.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia