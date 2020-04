Acontece Instituto Guga Kuerten desenvolve ações de solidariedade durante pandemia do coronavírus

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/ Instituto Guga Kuerten)

Diante das medidas restritivas adotadas para combater a disseminação do coronavírus e com o isolamento social, a equipe do Instituto Guga Kuerten (IGK) buscou alternativas com o objetivo de impactar positivamente as comunidades e, em especial, àquelas atendidas pelos programas. O Instituto Guga Kuerten, com sede em Florianópolis, trabalha em defesa de duas causas: a pessoa com deficiência e o esporte educacional, além de oferecer três programas sociais: O Programa de Esporte e Educação Campeões da Vida, O Fundo de Apoio a Projetos Sociais e o Programa de Ações especiais.

Ao longo das últimas semanas, sugestões de atividades físicas e recreativas, simples e feitas para praticar em casa, foram publicadas nas redes sociais do IGK. As brincadeiras foram criadas pelos educadores e, nesse momento tão singular de isolamento, a continuidade da prática de atividade física é um importante aliado na prevenção, aumento da imunidade e para a saúde geral das crianças, adolescentes e toda a família.

Com a prorrogação da quarentena, outras questões vêm sendo trabalhadas pelo Instituto. Ações de urgência como situações de fome, apoio psicológico e social estão na pauta da equipe de Serviço Social e Psicologia do IGK, que no momento estão trabalhando na identificação das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade. A ideia é oportunizar apoio social e escuta qualificada da Psicologia, além de apoio com informações gerais sobre os programas de ajuda do governo.

Além disso, o IGK está mobilizado internamente a distribuição de 150 cestas básicas por semana, doadas pela família Kuerten, às comunidades do Itacorubi, Saco Grande, Canasvieiras, Biguaçu, Palhoça e São José, que são atendidas pelo Programa Campeões da Vida.

