24 de abril de 2020

A Faculdade Senac Porto Alegre abriu as inscrições para o Vestibular 2020/2. Com as medidas de isolamento e distanciamento social devido à pandemia do COVID-19, a prova de redação é feita totalmente on-line.

Confira o passo a passo:

– Acesse o site

– Em seguida faça a inscrição, preenchendo alguns dados como CPF, nome completo, telefone, e-mail.

– Após a inscrição, o candidato será direcionado para a prova, que é a produção de uma redação e tem o tempo de até 2 horas para conclusão.

– A correção acontecerá em até um dia útil.

– O candidato receberá o resultado por e-mail.

Em caso de reprovação, poderá ser realizada uma nova redação.

O vestibular é gratuito e oferece 15 cursos de graduação nas áreas de negócios e tecnologia. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (51) 99379-5386.

Comerciários, egressos de cursos técnicos ou dos cursos de aprendizagem do Senac-RS tem 50% de desconto no primeiro semestre da graduação em 2020/2. A opção é válida para quem se matricular no mínimo em 20 créditos. O desconto também é aplicado para transferências, ingresso de diplomados e reingresso de alunos da Faculdade Senac, nas mesmas condições citadas acima.

Confira os cursos disponíveis:

Bacharelado Administração

Bacharelado Ciências Contábeis

Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira

Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior

Curso Superior de Tecnologia em Logística

Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais

Curso Superior de Tecnologia em Marketing

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial

Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet

Curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia

