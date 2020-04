Acontece Vipal Borrachas facilita acesso a cursos à distância para todo o mercado transportador

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

Diante da pandemia do Covid-19, cursos destinados apenas para parceiros da Rede Autorizada agora podem ser acessados por todos por EAD. Foto: Divulgação Diante da pandemia do Covid-19, cursos destinados apenas para parceiros da Rede Autorizada agora podem ser acessados por todos por EAD. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Vipal Borrachas, reformadora de pneus, amplia esforços para unir o segmento e estar ao lado do reformador e do transportador neste momento de crise causado pela pandemia do Covid-19. Por isso, está compartilhando sua expertise adquirida em seus mais de 46 anos de história através da Univipal, universidade corporativa da empresa. Todos os cursos EAD de aperfeiçoamento, antes destinados apenas para clientes e parceiros da Vipal Rede Autorizada, foram liberados com a intenção de disponibilizar mais qualificação profissional e contribuir para que o segmento fique fortalecido e ainda mais preparado para enfrentar os desafios da retomada assim que a crise passar.

Os cursos não possuem nenhum pré-requisito, seus módulos são independentes e os interessados podem cursar quantos quiserem. “Acreditamos que, mais do que nunca, é o momento de compartilharmos todo o nosso conhecimento técnico e a experiência desses 46 anos de estrada da Vipal, proporcionando a todos a oportunidade de se aperfeiçoarem no segmento de transporte”, destaca Guilherme Rizzotto, diretor Comercial e Marketing da Vipal Borrachas.

Alguns dos cursos disponibilizados pela Univipal são: Danos e desgastes de pneus de carga, para identificar os principais danos nos pneus, suas causas e os procedimentos necessários para evita-los; Informações técnicas sobre pneus de carga, para facilitar sua análise e interpretação das características e aplicação; Cálculo da pressão ideal dos pneus, entre outros.

Para se inscrever e acessar os conteúdos, basta acessar a ferramenta EAD da Univipal através do site www.vipal.com.br/cursos, preencher os dados e aguardar o retorno via e-mail com as instruções de acesso.

Em 2019, a universidade corporativa da companhia contabilizou mais de 9 mil matrículas em seus cursos EAD, sendo mais de 6 mil alunos participantes em atividades promovidas pela instituição entre integrantes da Vipal Rede Autorizada e clientes do Brasil e do exterior.

