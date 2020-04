Rio Grande do Sul Estado antecipa R$ 1,4 milhão para hospital de Passo Fundo

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

Valor corresponde ao custeio dos 10 novos leitos de UTI instalados no Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Foto: Reprodução/Google Maps

A antecipação de R$ 1,4 milhão para custeio dos 10 novos leitos de UTI instalados no Hospital de Clínicas de Passo Fundo foi anunciada pelo governador Eduardo Leite na quinta-feira (23), durante transmissão ao vivo pela internet. Serão aplicados R$ 1,6 mil por dia para cada leito. As unidades fazem parte do Plano de Contingência Hospitalar da Secretaria da Saúde do Estado para enfrentamento à Covid-19.

Eduardo Leite afirmou que o governo tem tido, desde o início da pandemia, “um olhar especial e diferenciado para Passo Fundo” referindo-se que, além dos novos leitos de UTI, foi realizada a distribuição de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), com mais de 47 mil máscaras sendo destinadas para a utilização de trabalhadores da saúde daquele município.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, disse que Passo Fundo é um polo de “suma importância na gestão dos serviços de saúde principalmente na formação e na assistência hospitalar”.

Sobre a situação da cidade, que está em segundo lugar em número de casos e óbitos no Rio Grande do Sul, a secretária informou “o caso de Passo Fundo já está na pauta da nossa equipe epidemiológica”. Na tarde desta quinta-feira, uma reunião com a equipe de epidemiologia do Estado tratou exclusivamente dos casos de surtos, com foco no município de Passo Fundo.

Arita explicou que a Secretaria da Saúde detalha no boletim epidemiológico semanal os casos de todo o Rio Grande do Sul, apresentando o perfil das pessoas e evidências dos óbitos. Segundo ela, são pessoas acima de 60 anos, que tem cardiopatia, obesidade e outras comorbidades.

A secretária alertou que os casos confirmados em uma mesma empresa de Passo Fundo são de pessoas ativas que estão no mercado de trabalho. “Já está sendo feito um levantamento pela 6ª Coordenadoria Regional de Saúde e pela área de vigilância do Estado para identificarmos quais as medidas sanitárias que terão que ser reforçadas nos espaços onde a transmissão está acontecendo. Sempre lembrando que um trabalhador ou um cidadão sintomático tem que ficar protegido, ficar em casa, usar máscara e ir para o isolamento domiciliar sem os seus contatos”, ressaltou.

Ela também lembrou que no RS quase 70% das pessoas que tiveram os casos confirmados para Covid-19 estão recuperadas.

