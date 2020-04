Cultura Casa de Cultura Mario Quintana ganha novo site

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

Entrou em operação nesta sexta-feira (24), o novo site da CCMQ (Casa de Cultura Mario Quintana). Ao acessar ccmq.com.br, o usuário encontrará um novo layout, atualizado e modernizado. Com as inovações, o novo portal de notícias da instituição se tornará mais responsivo.

“Além das novidades visuais e de uma navegação mais fácil, o site ganha mais agilidade com a nova plataforma para solicitação dos espaços por parte dos artistas e realizadores culturais”, adianta Jessé Oliveira, diretor da Casa de Cultura. O lançamento do novo site faz parte das ações alusivas aos 30 anos da CCMQ, a serem comemorados no dia 25 de setembro deste ano.

