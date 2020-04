Porto Alegre Prefeitura recebe doação de 2 mil testes rápidos para coronavírus

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

Marchezan recebeu kits que serão usados em 20 pontos de coleta conveniados com a Secretaria Municipal da Saúde. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Marchezan recebeu kits que serão usados em 20 pontos de coleta conveniados com a Secretaria Municipal da Saúde. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre recebeu, na manhã desta sexta-feira (24), a doação de 2 mil kits de testes rápidos para diagnóstico do novo coronavírus. A iniciativa é do Grupo Iguatemi, que fez a entrega ao prefeito Nelson Marchezan Júnior. O teste detecta a presença de anticorpos e deve ser feito após sete dias do início dos sintomas. Os kits serão utilizados em 20 pontos de coleta conveniados com a SMS (Secretaria Municipal da Saúde).

“Esses kits são importantes para ampliar nossa estratégia de combate à pandemia. Somados aos que compramos, vamos chegar a um índice mais adequado de pessoas testadas, o que vai nos auxiliar na tomada de decisões”, afirma Marchezan. Até agora, os testes são realizados em profissionais de saúde e segurança pública e pessoas internadas.

A gerente-geral do Iguatemi Porto Alegre, Nailê Santos, diz que este é o momento em que a iniciativa privada deve mostrar seu comprometimento com a sociedade. “Todos devem fazer a sua parte para superarmos essa crise”, salienta. Nailê destaca que o shopping também colocou à disposição a estrutura do seu estacionamento para vacinação drive-thru de idosos contra a gripe.

Também acompanharam a doação o secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, e o adjunto, Natan Katz; o secretário extraordinário de Enfrentamento do Coronavírus, Bruno Miragem; a diretora administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, Elaine Riegel; e o coordenador da Assistência Laboratorial, Bruno Kilpp Goulart.

