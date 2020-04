Acontece Banrisul oferece prorrogação de operações de crédito consignado ao funcionalismo estadual

22 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/Banrisul)

Devido a pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma onda de solidariedade se formou no mundo. Para ajudar os servidores estaduais da Administração Direta (ativos e inativos), o Banrisul decidiu prorrogar a partir de hoje até o dia 15 de maio, os contratos de crédito consignado vinculados ao convênio com a Secretaria da Fazenda (SEFAZ). Sendo assim, poderão ser prorrogadas as parcelas com autorização para desconto na folha de pagamento dos meses de maio, junho e julho de 2020, de todas as modalidades de operações de crédito consignado adimplentes e contratadas até o dia 20 de abril.

Ao solicitar a prorrogação, será feita uma nova operação no valor presente das três parcelas, com a mesma taxa e prazo do contrato original, adicionados 90 dias de carência, para que o primeiro desconto em folha ocorra no mês de agosto de 2020. Para contratos com prazo remanescente inferior ou igual a 24 meses, a nova operação terá 24 prestações, com o primeiro desconto em folha também programado para agosto de 2020. As demais parcelas e condições dos contratos originais permanecerão inalteradas.

Para solicitar a prorrogação, os interessados devem baixar o aplicativo Banrisul Digital, e após, acessar o produto Minha Conta ou Afinidade, na aba Empréstimos e, na sequência, a opção REPAC Crédito Consignado.

