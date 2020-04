Acontece Em meio a pandemia, a Biscoitos Zezé contrata e mantém produção com reforço na segurança

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2020

A empresa de Pelotas abre postos de trabalho. (Foto: Divulgação Biscoitos Zezé)

Mostrando capacidade de superação e adaptação frente as dificuldades surgidas em consequência da pandemia do novo coronavírus e de uma crise econômica mundial, sem precedentes, a empresa gaúcha Biscoitos Zezé decidiu reforçar os investimentos.

Preservando a higiene e segurança dos colaboradores, a indústria de alimentos localizada em Pelotas(RS), não só está mantendo a produção e o emprego de centenas de trabalhadores, como está abrindo novas oportunidades. Como foi o caso do jovem pelotense Rhandu Moreira. O rapaz, de 19 anos, teve a Carteira de Trabalho assinada, pela primeira vez, na função de quadrista. Para a diretoria da empresa, é necessário entender a importância da indústria nacional na geração de empregos e de seguir produzindo para evitar o desabastecimento.

Além disso, a Biscoitos Zezé tem contribuído para diversos projetos sociais. Como apoio à ação da Randon e Governo do Estado do RS que consiste na distribuição de álcool em gel e assistência de enfermagem para caminhoneiros, a Zezé fez uma doação de oito mil pacotes de bolachas. Segundo o diretor Fábio Ruivo, “ajudar neste momento é mais do que um dever, é uma satisfação, especialmente quando se trata de um pequeno amparo e carinho para os verdadeiros heróis. São os motoristas das nossas estradas que garantem o abastecimento e permitem que setores fundamentais da economia funcionem, como a indústria de alimentos. É o momento para que cada um de nós, dentro das possibilidades, entenda a importância e a relevância da solidariedade”, afirmou.

