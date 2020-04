Acontece Fenadoce e CDL Pelotas homenageiam motoboys com distribuição de doces, cartões e máscaras

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/ Fenadoce/ CDL Pelotas)

Em razão da pandemia, nós temos visto muitas homenagens, amplamente justificadas, para os profissionais da área da saúde. E eles merecem! Mas a Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas e a organização da Fenadoce lembraram de uma outra categoria que está nos ajudando a vencer este período.

São os motoboys, que estão colaborando, e muito, para que a população que precisa possa ficar em casa, além de permitir que o comércio do setor de alimentação mantenha parte do seu funcionamento. Os Motoboys de Pelotas receberam neste final de semana máscaras de proteção facial e deliciosos doces! Devido a pandemia, a Fenadoce será realizada no segundo semestre do ano, em data a ser definida.

