Acontece Coronavírus: Sebrae RS lança consultorias de gestão online

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2020

Diante de uma nova realidade ocasionada pelo novo coronavírus, no qual acabou fechando o comércio e assim, afetando diretamente as micro e pequenas empresas, o Sebrae RS, passa a oferecer aos empreendedores uma solução de maior profundidade. Trata-se de consultorias em gestão no modelo digital.

“Identificamos uma tendência e, estrategicamente, estamos atuando para apoiar o pequeno com o que ele mais precisa no momento. Adaptamos o projeto presencial para o formato online para seguir oferecendo apoio especializado e auxiliando na otimização de recursos e tomada de decisão”, destaca o diretor-superintendente do Sebrae RS, André Vanoni de Godoy. O empresário finaliza com um plano de ação que será implementado pela empresa. “Cada consultoria possui uma entrega prevista”, complementa o analista de soluções do Sebrae RS, Saulo Roberto Henrich Morschel.

As consultorias estão voltadas para: Estratégia e Planejamento em Momentos de Crise, através da análise de cenários e posicionamento do negócio, muitas vezes revendo seu modelo e forma de atuação; Finanças para otimizar recursos e planejar a atuação, após a crise; Pessoas a partir de processos para apoiar sua equipe, proporcionando um ambiente saudável para enfrentar as mudanças exigidas no momento atual; e Marketing e Vendas, que estrutura o perfil do seu cliente e a melhor forma de se comunicar para gerar negócios neste momento de coronavírus.

A iniciativa de oferecer as consultorias presenciais no formato online tem também como base o Monitoramento dos Pequenos Negócios, que é feito semanalmente e, a partir de entrevistas com clientes que tiveram relacionamento com a organização durante o período, avalia os impactos da crise do Coronavírus. O primeiro levantamento, feito entre os dias 03 e 11 de abril, apontou que 90% indicaram queda no faturamento nos últimos 15 dias. Entre as principais necessidades dos empreendedores estão o capital de giro (50%), isenção de impostos e taxas (48%), carência para pagamento de impostos e taxas (31%), alternativas para diversificar produtos e serviços (29%), adequação de custos (26%), orientação sobre finanças (23%) e orientação sobre assuntos trabalhistas (13%).

A Consultoria em Gestão Online é voltado para micro e pequenas empresas e conta com 180 consultores especializados para atender às principais necessidades dos empresários. O Sebrae RS tem 37 consultorias presenciais e que agora estão disponíveis na modalidade online. O acesso às consultorias acontece de forma remota pelo atendimento telefônico ou pelo Whatsapp, clicando aqui ou acessando o site do Sebrae.

