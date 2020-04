Acontece Mars doará mais de R$ 1 milhão em doações para combater a Covid-19 no Brasil

17 de abril de 2020

A Mars, dona de marcas como SNICKERS, M&M’S, SKITTLES, PEDIGREE, WHISKAS e ROYAL CANIN, vai doar cerca de R$ 1 milhão para ajudar no combate à COVID-19 no Brasil. Parte da verba será destinada para a compra de insumos e equipamentos médicos e outra parte será em produtos e alimentos para pets em situação de abandono.

Metade desse montante será revertido para a compra de insumos e equipamentos médicos a serem doados a instituições de saúde. Em São Paulo, a doação será feita por meio da ONG Communitas, que receberá quase meio milhão de reais para a compra de equipamentos que serão destinados para instituições de saúde do Estado de São Paulo.

“Queremos reforçar o compromisso da Mars com o Brasil e mostrar que para enfrentarmos esse período tão difícil, pensar mutuamente e unir forças é essencial. Por meio da parceria com a Communitas conseguimos contribuir com o que é mais necessário neste momento, garantindo a otimização dos recursos destinados ao combate à Covid-19”, afirma José Carlos Rapacci, presidente da Mars Petcare no Brasil.

Além disso, produtos do portfólio da Mars serão distribuídos por meio de ONGs parceiras e do programa Mesa Brasil em diversos estados, incluindo 24 toneladas de alimentos para pets para suportar as entidades que trabalham com a causa do abandono.

O gesto faz parte de uma ação global, na qual a Mars anunciou a doação de US$ 20 milhões para dar suporte às regiões mais afetadas pelo novo coronavírus em todo o mundo.

