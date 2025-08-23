Sábado, 23 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Economia Banco do Brasil irá à Justiça após ataques de bolsonaristas nas redes

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

BB pediu análise da AGU para providências jurídicas contra influenciadores que propagaram desinformação sobre a instituição financeira. (Foto: Reprodução)

O Banco do Brasil (BB) anunciou que tomará ações judiciais após ataques bolsonaristas em redes sociais. Postagens com fake news sobre a existência de sanções estrangeiras e de bloqueio de ativos de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) recomendam a retirada de recursos da instituição financeira.

Em nota enviada à Agência Brasil, o banco informou ter identificado o surgimento de “publicações inverídicas e maliciosas que disseminam informação em redes sociais, com o objetivo de gerar pânico e induzir a população a decisões que podem prejudicar a sua saúde financeira”.

“Declarações enganosas ou inverídicas que tenham como objetivo prejudicar a imagem do Banco do Brasil não serão toleradas. O banco tomará todas as medidas legais cabíveis para proteger sua reputação, seus clientes e seus funcionários”, ressaltou o BB no comunicado.

A nota lembrou que a Lei 7.492/1986, que trata de crimes contra o sistema financeiro nacional, pune com multa e pena de dois a seis anos de reclusão quem divulga informações falsas ou incompletas sobre instituições financeiras.

O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, disse nesse sábado (23) que o bolsonarismo tem atacado o Banco do Brasil. “Tem bolsonaristas em rede social defendendo saques de valores”, afirmou.

“Há projetos no Congresso para perdoar dívidas do agro, [setor] que não está com problemas. Está aumentando a inadimplência [no BB] por uma ação concertada, uma ação deliberada de bolsonaristas que estão tentando minar as instituições públicas”, disse o ministro ao canal de YouTube do jornalista Luiz Nassif, o TV GGN.

Em participação em um veículo de extrema direita, o advogado bolsonarista Jeffrey Chiquini – que atua na defesa do ex-assessor presidencial Filipe Martins no STF – chegou a afirmar que todos deveriam retirar seus recursos do BB imediatamente, já que o banco estaria na iminência de ser atingido pela Lei Magnitsky. “Quem tem conta no Banco do Brasil cancele, tire o dinheiro imediatamente”, disse ele.

Análise da AGU

A instituição enviou um ofício à Advocacia-Geral da União (AGU) em que pede a tomada de medidas jurídicas cabíveis. No entanto, a nota do BB não menciona diretamente o documento.

O comunicado ressaltou que o Banco do Brasil atua em plena conformidade com a legislação brasileira, as normas dos mais de 20 países onde está presente e os padrões internacionais que regem o sistema financeiro. “Com mais de 80 anos de atuação no exterior, a instituição acumula sólida experiência em relações internacionais e está preparada para lidar com temas complexos e sensíveis que envolvem regulamentações globais”, destacou o BB.

O banco informou que tem assessoramento jurídico especializado para garantir atuação alinhada às melhores práticas de governança, integridade e segurança financeira. A instituição reforçou o compromisso em oferecer soluções responsáveis, seguras e sustentáveis para todos os seus públicos.

Desde o começo da semana, o Banco do Brasil colocou em curso uma estratégia de contenção de danos. A própria diretoria ligou para os 100 maiores investidores para dar esclarecimentos sobre boatos. Funcionários e gerentes foram orientados a falar com clientes. As informações são da Folha de S. Paulo, ICL Notícias e G1

tags: economiaem foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Economia

FBI faz busca em casa de ex-conselheiro e grande crítico de Trump
https://www.osul.com.br/banco-do-brasil-ira-a-justica-apos-ataques-de-bolsonaristas-nas-redes/ Banco do Brasil irá à Justiça após ataques de bolsonaristas nas redes 2025-08-23
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Irmã de Milei é investigada na Argentina por suspeita de corrupção
| Derrota frustra governistas, e aliados de Lula avaliam abandonar CPI do INSS
Rio Grande do Sul Cidade da Zona Sul do Estado decreta estado de calamidade pública
Rio Grande do Sul Cerca de 8 mil empresas gaúchas podem ser excluídas do Simples Nacional se não regularizarem débitos
Rio Grande do Sul Chuvas deixam rastro de destruição no Rio Grande do Sul
Porto Alegre Em apenas 36 horas, chuva registrada em Porto Alegre supera a média histórica para o mês de agosto
Política Bolsonaro poderia ter ido para a Argentina? Entenda o asilo político
Grêmio Mosqueteiras do Grêmio conquistam o vice-campeonato do Brasileiro Feminino Sub-17
Grêmio Grêmio tem estreias e retorno importante para encarar o Ceará na Arena
Esporte Endrick acelera recuperação no Real Madrid e mira retorno após a Data Fifa
Pode te interessar

Economia Por que o Banco do Brasil está sob risco maior de ser afetado pela Lei Magnitsky

Economia Preço da cesta básica cai em 7 de 8 capitais em julho

Economia Bolsa dispara 2,5% com expectativa sobre juros nos Estados Unidos; dólar fecha em forte queda

Economia Ibovespa salta 2,6% no último pregão da semana; dólar recua