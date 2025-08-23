Mundo Trump quer mandar recado para Maduro de que é capaz de invadir Venezuela: “Mísseis não são para combater cartéis”, diz analista

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

EUA deslocaram navios de guerra, aviões, submarino e 4.000 militares para perto do país da América do Sul. (Foto: Shutterstock)

Nessa semana, os Estados Unidos deslocaram navios de guerra, aviões, ao menos um submarino e cerca de 4 mil militares para o mar do Sul do Caribe, perto da costa da Venezuela, segundo as agências de notícias Reuters e Associated Press.

O objetivo seria o combate aos cartéis de drogas que operam na região levando drogas da América do Sul aos EUA. O arsenal mobilizado, contudo, seria um recado de Trump para o governo de Nicolás Maduro, mostrando que ele é capaz de invadir a Venezuela, mais do que uma forma de combater o crime organizado, segundo o cientista político Carlos Gustavo Poggio.

O governo do presidente Donald Trump tem dado mostras de que Maduro é o novo alvo dos EUA:

Seis navios de guerra foram deslocados para o sul do Caribe, perto da costa da Venezuela, sob a alegação de conter ameaças de cartéis de tráfico de drogas, segundo agências de notícias.

Mobilização

Em resposta ao envio americano dos navios de guerra, Maduro anunciou mobilização de 4,5 milhões de milicianos para combater o que chamou de “ameaças” dos EUA.

“Destróieres, aviões espiões, mísseis Tomahawk não são úteis para combater cartéis”, diz Poggio. Segundo ele, “cartéis de drogas não têm navios de guerra, não têm aviões. Eles geralmente usam rotas terrestres para chegar até os EUA. Quando muito, usam embarcações pequenas e lanchas rápidas.”

O cientista político aponta, por sua vez, que o efetivo militar deslocado é “extremamente eficaz” para atacar ou invadir um país.

Além dos três destróieres da Marinha dos EUA, equipados com o poderoso sistema de combate Aegis, e três navios de desembarque anfíbio, feitos para transportar e desembarcar divisões terrestres, o governo Trump deslocou aviões espiões P-8 Poseidon e pelo menos um submarino, além de 4.000 marinheiros e fuzileiros navais para a região.

“Se isso acontecer, estaremos diante de um fato histórico: seria a primeira invasão direta dos Estados Unidos em um país da América do Sul, e que faz fronteira com o Brasil”, afirmou o professor, na rede social X.

Militarização

Poggio nota que Trump aposta na militarização do combate, tendo se mostrado um grande entusiasta das soluções militares dentro das fronteiras americanas — por exemplo, nos casos de emprego da Guarda Nacional em Los Angeles e em Washington para conter protestos e combater o crime.

Isso também explica a medida de Washington que equipara os cartéis de drogas a grupos terroristas. “Organizações criminosas não são organizações terroristas. Não faz sentido confundir uma com outra”, diz Poggio, acrescentando que “isso, por outro lado, dá algumas prerrogativas legais a Trump”.

Cartel de los Soles

Donald Trump aponta Nicolás Maduro como o chefe de uma organização chamada Cartel de los Soles, que seria liderada pelo alto escalão do Exército da Venezuela.

Segundo a imprensa latino-americana, o grupo atua como facilitador de rotas de drogas para outros grupos que vendem os produtos no mercado americano, como o mexicano Cartel de Sinaloa e o também venezuelano Tren de Aragua.

Desde a semana passada, alguns países sul-americanos têm acompanhado a decisão de Trump de designar o Cartel de los Soles como organização terrorista, começando pelo Equador, governado por Daniel Noboa, de direita.

Em seguida, foi a vez do presidente Santiago Peña, do Paraguai. Nesta sexta-feira (22), a Guiana também publicou uma medida semelhante.

Para Poggio, a iniciativa é uma confluência de fatores: “A iniciativa vem de países que têm um antagonismo com a Venezuela e com o chavismo, e que querem chamar a atenção de Trump de alguma forma para seus interesses”.

Enquanto Equador e Paraguai são governados por opositores do chavismo, a Guiana se encontra em uma disputa terrirorial com Caracas pela região de Essequibo, que ela controla. As informações são do G1

