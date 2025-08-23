Política Tarcísio afirma que Bolsonaro “abriu portas” para ele

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Em foto de arquivo, Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas durante um almoço em Brasília. (Foto: Reprodução)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que sua relação com Jair Bolsonaro (PL) continua a mesma: de lealdade, amizade e gratidão, por considerar o ex-presidente “alguém que fez muito pelo Brasil” e por ele próprio. “Me abriu a porta, sempre foi muito amigo, e eu vou ser amigo, vou estar sempre do lado, vou estar sempre trabalhando para ajudar na medida do possível”, disse Tarcísio.

As declarações foram feitas na quinta-feira durante agenda em Marília, no interior paulista, após questionamento sobre as mensagens obtidas pela Polícia Federal no celular de Bolsonaro.

O governador afirmou ainda estar “preocupado” com investigações e ações judiciais contra pessoas “simplesmente por fazerem críticas”. “Me preocupa um pouco o rumo que as coisas estão tomando. Me preocupa um pouco o fato de você ver pessoas sendo investigadas e objeto de ações judiciais simplesmente por fazerem críticas”, disse Tarcísio sobre a investigação sobre Bolsonaro. “Às vezes, vejo que isso não faz sentido.”

Nas mensagens obtidas pela PF, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) xinga o pai e critica o apoio do ex-presidente ao governador, cotado para substituir Bolsonaro como candidato na eleição de 2026. O “03” também quer a bênção do pai para se candidatar.

Na avaliação do deputado, apoiar Tarcísio poderia enfraquecer o trabalho feito por ele e pelo influenciador Paulo Figueiredo nos Estados Unidos em busca de sanções a autoridades brasileiras. O governador afirmou que não iria comentar o caso e acrescentou que não entendia por que essas conversas haviam sido divulgadas, já que “não vê interesse público nelas”. “É uma conversa privada de pai para filho.”

Michel Temer

Em outra frente, o ex-presidente Michel Temer (MDB) disse que não sabe por que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fez referência a ele em uma discussão via mensagens de texto com seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Para Temer, o conteúdo da conversa é um “desabafo” familiar.

“Me pareceu um desabafo feito de um filho ao seu pai, uma conversa estritamente familiar, portanto, não cabe a mim comentar”, declarou Temer durante entrevista ao jornal Folha de S.Paulo. O ex-presidente ainda recomendou um “diálogo respeitoso” diante de situações de crise.

As mensagens foram divulgadas após a Polícia Federal indiciar o ex-presidente e o seu filho Eduardo por tentativa de obstrução do processo por tentativa de golpe de Estado. O nome do político do MDB surgiu após Eduardo discutir com o pai por ter sido chamado de imaturo em uma entrevista. “Quero que você olhe para mim e enxergue o Temer. Você falaria isso do Temer?”, disse o deputado do PL.

Antes, Eduardo já tinha usado palavrões. “Me f… aqui! Vc ainda te ajuda a se f… aí! Se o IMATURO do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, PORQUE VC ME JOGA PRA BAIXO”, escreveu o parlamentar.

Nas conversas obtidas pela PF, Eduardo também xinga o pai e critica o apoio do ex-presidente ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). “Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas, graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360 (chamá-lo de imaturo), estou pensando em dar uma porrada nele (Tarcísio), para ver se vc aprende”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

