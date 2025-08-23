Notícias O Ministério Público do Rio Grande do Sul combate a atuação de bandas gaúchas que promovem apologia ao crime e disseminam discurso de ódio por meio de músicas e vídeos em plataformas digitais

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

O cumprimento de ordens judiciais, inclusive com bloqueio e remoção de conteúdo, ocorreu nos municípios de Porto Alegre, Canoas e Tramandaí. (Foto: Divulgação/ MPRS)

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) deflagrou, nesta sexta-feira, 22 de agosto, a Operação Extreaming, com o objetivo de combater a atuação de bandas gaúchas que promovem apologia ao crime e disseminam discurso de ódio por meio de músicas e vídeos em plataformas digitais. O cumprimento de ordens judiciais, inclusive com bloqueio e remoção de conteúdo, ocorreu nos municípios de Porto Alegre, Canoas e Tramandaí.

Coordenada pela Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do MPRS, além do 1º Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e das Patrulhas Especiais (PATRES) da Brigada Militar, a operação deflagrada apurou práticas de discriminação racial, étnica e religiosa, com indícios de associação a subculturas violentas e à radicalização de jovens.

Remoção e bloqueio de conteúdos

Além do cumprimento de mandados de busca e apreensão, a Justiça acolheu pedido do MPRS para a remoção de conteúdos ilegais em plataformas como Spotify, YouTube e outras, incluindo o bloqueio de perfis utilizados para a prática criminosa e a restrição de critérios de busca relacionados.

A atuação do MPRS reforça o compromisso da instituição com a defesa dos direitos fundamentais, a proteção de crianças e adolescentes e o enfrentamento à intolerância e ao discurso de ódio. A operação também destaca a importância da cooperação das plataformas digitais na supressão de conteúdos ilícitos que violam a legislação brasileira.

2025-08-23