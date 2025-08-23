Sábado, 23 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Notícias O Ministério Público do Rio Grande do Sul combate a atuação de bandas gaúchas que promovem apologia ao crime e disseminam discurso de ódio por meio de músicas e vídeos em plataformas digitais

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O cumprimento de ordens judiciais, inclusive com bloqueio e remoção de conteúdo, ocorreu nos municípios de Porto Alegre, Canoas e Tramandaí. (Foto: Divulgação/ MPRS)

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) deflagrou, nesta sexta-feira, 22 de agosto, a Operação Extreaming, com o objetivo de combater a atuação de bandas gaúchas que promovem apologia ao crime e disseminam discurso de ódio por meio de músicas e vídeos em plataformas digitais. O cumprimento de ordens judiciais, inclusive com bloqueio e remoção de conteúdo, ocorreu nos municípios de Porto Alegre, Canoas e Tramandaí.

Coordenada pela Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do MPRS, além do 1º Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e das Patrulhas Especiais (PATRES) da Brigada Militar, a operação deflagrada apurou práticas de discriminação racial, étnica e religiosa, com indícios de associação a subculturas violentas e à radicalização de jovens.

Remoção e bloqueio de conteúdos

Além do cumprimento de mandados de busca e apreensão, a Justiça acolheu pedido do MPRS para a remoção de conteúdos ilegais em plataformas como Spotify, YouTube e outras, incluindo o bloqueio de perfis utilizados para a prática criminosa e a restrição de critérios de busca relacionados.

A atuação do MPRS reforça o compromisso da instituição com a defesa dos direitos fundamentais, a proteção de crianças e adolescentes e o enfrentamento à intolerância e ao discurso de ódio. A operação também destaca a importância da cooperação das plataformas digitais na supressão de conteúdos ilícitos que violam a legislação brasileira.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Notícias

Trump quer mandar recado para Maduro de que é capaz de invadir Venezuela: “Mísseis não são para combater cartéis”, diz analista
https://www.osul.com.br/o-ministerio-publico-do-rio-grande-do-sul-combate-a-atuacao-de-bandas-gauchas-que-promovem-apologia-ao-crime-e-disseminam-discurso-de-odio-por-meio-de-musicas-e-videos-em-plataformas-digitais/ O Ministério Público do Rio Grande do Sul combate a atuação de bandas gaúchas que promovem apologia ao crime e disseminam discurso de ódio por meio de músicas e vídeos em plataformas digitais 2025-08-23
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Irmã de Milei é investigada na Argentina por suspeita de corrupção
| Derrota frustra governistas, e aliados de Lula avaliam abandonar CPI do INSS
Rio Grande do Sul Cidade da Zona Sul do Estado decreta estado de calamidade pública
Rio Grande do Sul Cerca de 8 mil empresas gaúchas podem ser excluídas do Simples Nacional se não regularizarem débitos
Rio Grande do Sul Chuvas deixam rastro de destruição no Rio Grande do Sul
Porto Alegre Em apenas 36 horas, chuva registrada em Porto Alegre supera a média histórica para o mês de agosto
Política Bolsonaro poderia ter ido para a Argentina? Entenda o asilo político
Grêmio Mosqueteiras do Grêmio conquistam o vice-campeonato do Brasileiro Feminino Sub-17
Grêmio Grêmio tem estreias e retorno importante para encarar o Ceará na Arena
Esporte Endrick acelera recuperação no Real Madrid e mira retorno após a Data Fifa
Pode te interessar

Mundo Trump quer mandar recado para Maduro de que é capaz de invadir Venezuela: “Mísseis não são para combater cartéis”, diz analista

Notícias Porto Alegre sedia mais uma edição da entrega de medalhas para Veteranos Militares

Notícias Chuva excessiva traz cenário de risco de inundações em rios e arroios no Rio Grande do Sul

Economia Banco do Brasil irá à Justiça após ataques de bolsonaristas nas redes