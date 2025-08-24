Domingo, 24 de agosto de 2025

Rio Grande do Sul Semana começa com mais de 8 mil vagas de trabalho disponíveis no RS

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2025

Desse total, 8.080 são permanentes, 785 temporárias, 30 para Jovem Aprendiz e 63 para estágio.

Foto: Gilson Abreu/Arquivo AEN
Foto: Gilson Abreu/Arquivo AEN

As agências Fgtas/Sine do Rio Grande do Sul disponibilizam, a partir desta segunda-feira (25), 8.958 oportunidades de emprego. Desse total, 8.080 são permanentes, 785 temporárias, 30 para Jovem Aprendiz e 63 para estágio. Das ocupações disponibilizadas, 382 são exclusivas para pessoas com deficiência e 7.040 aceitam pessoas com deficiência.

Os trabalhadores interessados podem comparecer na unidade mais próxima com documento de identificação com CPF e foto ou acessar Portal Emprega Brasil ou CTPS Digital. A relação de endereços das unidades está disponível no site da Fgtas.

Das 8.958 vagas, o setor com mais oportunidades é a indústria com 39% do total, seguido por serviços com 26% e comércio com 24%. Para se candidatar a 84% das vagas, não é necessário ter experiência. Para 34%, não é preciso ter escolaridade mínima. Contudo, para concorrer a 20% das vagas, os candidatos devem ter concluído o Ensino Médio e para 21%, o Ensino Fundamental. Com relação à remuneração, 65% das vagas oferecem de 1 a 1,5 salários mínimos.

As agências Fgtas/Sine com mais oportunidades no RS são: Nova Santa Rita (473), Erechim (418), Porto Alegre (398), Candelária (330) e Caxias do Sul (292). Já as ocupações com mais demanda são: alimentador de linha de produção (1.653), operador de caixa (375), auxiliar de logística (334), abatedor (329), faxineiro (287), vendedor de comércio varejista (283), atendente de lojas e mercados (256), trabalhador polivalente da confecção de calça (253) e auxiliar no processamento de fumo (224).

