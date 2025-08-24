Mundo Incêndio atinge usina nuclear e terminal petrolífero na Rússia após ataque ucraniano

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2025

Operadora da usina informou que o ataque não provocou vazamento de radiação. Foto: Reprodução/Instagram

Uma usina nuclear e um terminal petrolífero russos foram atingidos na madrugada deste domingo (24) por um bombardeio ucraniano. O ataque não deixou mortos ou feridos nem provocou vazamento de radiação. A queda do drone utilizado na investida provocou um incêndio, que logo foi extinto.

Kursk, a usina nuclear atingida, fica localizada no oeste da Rússia. Após o ataque, a administração do local informou que “a radiação no complexo industrial e na área ao redor não mudou e corresponde aos níveis naturais”. No entanto, a produção de energia foi reduzida.

A Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea) alertou para o risco de combates perto de usinas nucleares desde que a Rússia lançou sua ofensiva militar na Ucrânia em fevereiro de 2022. A usina nuclear fica perto da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia e a oeste da cidade de Kursk, a capital regional com uma população de 440 mil habitantes.

No porto de Ust-Luga, perto de São Petersburgo, 10 drones foram interceptados, o que também provocou um incêndio. Até a última atualização, equipes do Corpo de Bombeiros e do Ministério de Situações de Emergência trabalhavam para extinguir o fogo no terminal petrolífero.

