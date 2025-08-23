Sábado, 23 de agosto de 2025

Notícias Porto Alegre sedia mais uma edição da entrega de medalhas para Veteranos Militares

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Serão cerca de 80 veteranos, que integraram as Forças Armadas, agraciados com a distinção. (Foto: Paulo Garcia/ALRS)

Chegou a vez da capital sediar mais uma cerimônia de entrega de medalhas aos Veteranos Militares, realizada pela Frente Parlamentar em Apoio aos Veteranos Militares, presidida pelo deputado estadual Capitão Martim (Republicanos). A honraria acontece na segunda-feira (25), às 19 horas, no Salão Júlio de Castilhos, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Serão cerca de 80 veteranos, que integraram as Forças Armadas, agraciados com a distinção. “Em respeito àqueles que dedicaram suas vidas ao Brasil, a Frente Parlamentar realiza essas honrarias em diversos municípios gaúchos, como forma de reconhecimento aos nossos veteranos”, explica Martim.

Sobre a frente: A Frente Parlamentar em Apoio aos Veteranos Militares, tem por objetivo promover ações de valorização dos nossos veteranos das forças armadas e forças auxiliares rendendo gratidão aos feitos dos nossos soldados mais antigos, assim como, apresentar-se como um foro destinado à defesa dos interesses das associações de reservistas e da família militar.

Secretária Raquel Teixeira recebe Medalha da 56ª Legislatura da Assembleia Legislativa

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, foi homenageada nesta quarta-feira (20/8) com a Medalha da 56ª Legislatura, uma das mais altas honrarias concedidas pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A distinção foi proposta pelo deputado estadual Dr. Thiago Duarte (União Brasil), em reconhecimento aos esforços e à história profissional de Raquel na gestão pública da educação. A cerimônia de entrega foi realizada no Salão Júlio de Castilhos, na sede do Parlamento gaúcho.

