Notícias Porto Alegre sedia mais uma edição da entrega de medalhas para Veteranos Militares

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Serão cerca de 80 veteranos, que integraram as Forças Armadas, agraciados com a distinção. (Foto: Paulo Garcia/ALRS)

Chegou a vez da capital sediar mais uma cerimônia de entrega de medalhas aos Veteranos Militares, realizada pela Frente Parlamentar em Apoio aos Veteranos Militares, presidida pelo deputado estadual Capitão Martim (Republicanos). A honraria acontece na segunda-feira (25), às 19 horas, no Salão Júlio de Castilhos, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Serão cerca de 80 veteranos, que integraram as Forças Armadas, agraciados com a distinção. “Em respeito àqueles que dedicaram suas vidas ao Brasil, a Frente Parlamentar realiza essas honrarias em diversos municípios gaúchos, como forma de reconhecimento aos nossos veteranos”, explica Martim.

Sobre a frente: A Frente Parlamentar em Apoio aos Veteranos Militares, tem por objetivo promover ações de valorização dos nossos veteranos das forças armadas e forças auxiliares rendendo gratidão aos feitos dos nossos soldados mais antigos, assim como, apresentar-se como um foro destinado à defesa dos interesses das associações de reservistas e da família militar.

