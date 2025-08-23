Sábado, 23 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Notícias Chuva excessiva traz cenário de risco de inundações em rios e arroios no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O cenário é de atenção para bacias como dos rios Camaquã, Piratini, Jaguari e outros do Centro para o Sul do estado. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

Há um alerta para um quadro de risco hidrológico por chuva excessiva, de 150 mm a 250 mm já registrados em várias cidades de ontem para hoje, no Centro e no Sul do Rio Grande do Sul, com alto risco de alagamentos e inundações.

A MetSul destaca que cursos menores saem e sairão do leito mais perto do Centro do estado entre a região de Cachoeira do Sul e o Oeste da Lagoa dos Patos. Em localidades como Barão do Triunfo, Mariana Pimentel, Rio Pardo, Cachoeira do Sul, São Sepé, Dom Feliciano, Canguçu e outras.

Arroios e córregos, aliás, já começaram a extravasar pelo excesso de chuva e outros podem sair do leito entre hoje e amanhã com a continuidade das precipitações neste sábado por conta da frente fria. Um dos pontos que mais preocupa é o Arroio São Lourenço, em São Lourenço do Sul, com mais de 200 mm registrados na região.

A maior preocupação é com cursos d´água menores como arroios e córregos, mas o quadro exige atenção também com alguns rios que cortam o Centro e o Sul do estado, áreas onde mais chove pela frente quente no momento inicial e depois a frente fria que persiste sobre o estado.

O cenário é de atenção para bacias como dos rios Camaquã, Piratini, Jaguari e outros do Centro para o Sul do estado. Não são esperadas grandes inundações, mas é alto o risco de inundações em alguns pontos.

No caso do Jacuí, embora tenha chovido muito na região de Cachoeira do Sul e na parte final da bacia até Porto Alegre, os acumulados de chuva não foram altos na parte superior da bacia e nas nascentes. Não há risco de uma grande cheia do Guaíba, mas a tendência é de elevação durante os próximos dias com a chegada da vazão dos rios do interior do estado. Na manhã deste sábado, o Guaíba estava com 1,40 metro e muito abaixo da cota de inundação de 3,00 metros.

No caso dos rios que cortam os vales e a Grande Porto Alegre, não se identifica risco no momento porque os acumulados de chuva na região das nascentes, na Serra, até agora não foram altos, embora devem subir com as precipitaçoes de hoje e que devem se intensificar amanhã na região dos Campos de Cima da Serra. Ontem, na Campanha, a Barragem da Sanga Rasa em Bagé verteu. Desde novembro de 2024, não havia registro do reservatório cheio. Em maio deste ano, a barragem chegou a estar 6,50 metros negativos, consequência da estiagem em Bagé.

Na sexta-feira (23) na Campanha, a Barragem da Sanga Rasa em Bagé verteu. Desde novembro de 2024, não havia registro do reservatório cheio. Em maio deste ano, a barragem chegou a estar 6,50 metros negativos, consequência da estiagem em Bagé. Com informações do portal MetSul.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Notícias

Banco do Brasil irá à Justiça após ataques de bolsonaristas nas redes
https://www.osul.com.br/chuva-excessiva-traz-cenario-de-risco-de-inundacoes-em-rios-e-arroios-no-rio-grande-do-sul/ Chuva excessiva traz cenário de risco de inundações em rios e arroios no Rio Grande do Sul 2025-08-23
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Irmã de Milei é investigada na Argentina por suspeita de corrupção
| Derrota frustra governistas, e aliados de Lula avaliam abandonar CPI do INSS
Rio Grande do Sul Cidade da Zona Sul do Estado decreta estado de calamidade pública
Rio Grande do Sul Cerca de 8 mil empresas gaúchas podem ser excluídas do Simples Nacional se não regularizarem débitos
Rio Grande do Sul Chuvas deixam rastro de destruição no Rio Grande do Sul
Porto Alegre Em apenas 36 horas, chuva registrada em Porto Alegre supera a média histórica para o mês de agosto
Política Bolsonaro poderia ter ido para a Argentina? Entenda o asilo político
Grêmio Mosqueteiras do Grêmio conquistam o vice-campeonato do Brasileiro Feminino Sub-17
Grêmio Grêmio tem estreias e retorno importante para encarar o Ceará na Arena
Esporte Endrick acelera recuperação no Real Madrid e mira retorno após a Data Fifa
Pode te interessar

Economia Banco do Brasil irá à Justiça após ataques de bolsonaristas nas redes

Mundo FBI faz busca em casa de ex-conselheiro e grande crítico de Trump

Mundo Trump diz que demitirá diretora do Banco Central americano se ela não renunciar

Economia Por que o Banco do Brasil está sob risco maior de ser afetado pela Lei Magnitsky