Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

O cenário é de atenção para bacias como dos rios Camaquã, Piratini, Jaguari e outros do Centro para o Sul do estado. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

Há um alerta para um quadro de risco hidrológico por chuva excessiva, de 150 mm a 250 mm já registrados em várias cidades de ontem para hoje, no Centro e no Sul do Rio Grande do Sul, com alto risco de alagamentos e inundações.

A MetSul destaca que cursos menores saem e sairão do leito mais perto do Centro do estado entre a região de Cachoeira do Sul e o Oeste da Lagoa dos Patos. Em localidades como Barão do Triunfo, Mariana Pimentel, Rio Pardo, Cachoeira do Sul, São Sepé, Dom Feliciano, Canguçu e outras.

Arroios e córregos, aliás, já começaram a extravasar pelo excesso de chuva e outros podem sair do leito entre hoje e amanhã com a continuidade das precipitações neste sábado por conta da frente fria. Um dos pontos que mais preocupa é o Arroio São Lourenço, em São Lourenço do Sul, com mais de 200 mm registrados na região.

A maior preocupação é com cursos d´água menores como arroios e córregos, mas o quadro exige atenção também com alguns rios que cortam o Centro e o Sul do estado, áreas onde mais chove pela frente quente no momento inicial e depois a frente fria que persiste sobre o estado.

O cenário é de atenção para bacias como dos rios Camaquã, Piratini, Jaguari e outros do Centro para o Sul do estado. Não são esperadas grandes inundações, mas é alto o risco de inundações em alguns pontos.

No caso do Jacuí, embora tenha chovido muito na região de Cachoeira do Sul e na parte final da bacia até Porto Alegre, os acumulados de chuva não foram altos na parte superior da bacia e nas nascentes. Não há risco de uma grande cheia do Guaíba, mas a tendência é de elevação durante os próximos dias com a chegada da vazão dos rios do interior do estado. Na manhã deste sábado, o Guaíba estava com 1,40 metro e muito abaixo da cota de inundação de 3,00 metros.

No caso dos rios que cortam os vales e a Grande Porto Alegre, não se identifica risco no momento porque os acumulados de chuva na região das nascentes, na Serra, até agora não foram altos, embora devem subir com as precipitaçoes de hoje e que devem se intensificar amanhã na região dos Campos de Cima da Serra. Ontem, na Campanha, a Barragem da Sanga Rasa em Bagé verteu. Desde novembro de 2024, não havia registro do reservatório cheio. Em maio deste ano, a barragem chegou a estar 6,50 metros negativos, consequência da estiagem em Bagé.

Na sexta-feira (23) na Campanha, a Barragem da Sanga Rasa em Bagé verteu. Desde novembro de 2024, não havia registro do reservatório cheio. Em maio deste ano, a barragem chegou a estar 6,50 metros negativos, consequência da estiagem em Bagé. Com informações do portal MetSul.

