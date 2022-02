Brasil Banco do Brasil tem lucro líquido de mais de 19 bilhões de reais, alta de 55%

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Nos últimos três meses do ano, o lucro foi de R$ 5,93 bilhões, alta de 60,5% ante o mesmo período do ano passado. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Nos últimos três meses do ano, o lucro foi de R$ 5,93 bilhões, alta de 60,5% ante o mesmo período do ano passado. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Banco do Brasil informou nesta segunda-feira (14) que registrou lucro líquido de R$ 19,71 bilhões no ano passado, o que representa um crescimento de 55,2% – o banco reportou ganhos de R$ 12,69 bilhões em 2020.

No quarto trimestre, o lucro líquido foi de R$ 5,352 bilhões, uma alta de 67,3% na comparação com o mesmo período do ano passado (R$ 3,199 bilhões).

Já o lucro líquido ajustado do banco, que exclui itens extraordinários, somou R$ 21,021 bilhões no ano passado e representou um crescimento 51% na comparação com 2020 (R$ 13,884 bilhões). Nos últimos três meses do ano, o lucro foi de R$ 5,93 bilhões, alta de 60,5% ante o mesmo período do ano passado.

O retorno sobre patrimônio líquido, que mede como o banco remunera o capital de seus acionistas, subiu para 15,8% em 2021, frente a 12% em 2020.

Os fatores que o Banco do Brasil apontou para a melhora do resultado foram a redução nas despesas com provisões de crédito, o crescimento da carteira de crédito e o aumento nas receitas de prestação de serviços.

Crédito

A carteira de crédito do banco ampliada atingiu R$ 874,9 bilhões em dezembro de 2021, um crescimento de 7,4% ante setembro e alta de 17,8% na comparação anual. A carteira de crédito da pessoa física cresceu 4,5% ante setembro de 2021. Houve crescimento de trimestral de 7,7% na pessoa jurídica.

Prestação de serviço

No ano passado, a receita do banco com prestação de serviço somou 29,343 bilhões, uma alta de 2,2% em relação a 2020 (R$ 28,702 bilhões).

No quarto trimestre, a receita foi de R$ 7,822 bilhões, uma alta de 5,9% na comparação anual e de 5,2% no comparativo com 2020.

Projeções

O banco também atualizou as suas projeções para este ano. O BB projeta um lucro líquido ajustado de R$ 23 bilhões a R$ 26 bilhões. A carteira de crédito deve crescer entre 8% e 12%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil