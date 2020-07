Economia Banco do Brics aprova financiamento para auxílio emergencial no Brasil

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Mais sete projetos no País estão em análise pelo NDB e deverão ser aprovados até o final deste ano. Foto: Reprodução/Twitter Mais sete projetos no País estão em análise pelo NDB e deverão ser aprovados até o final deste ano. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Em uma operação inédita, o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, do nome em inglês New Development Bank), formado pelos países do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), aprovou financiamento, no valor de US$ 1 bilhão, para o Programa Auxílio Emergencial do governo brasileiro. Os recursos deverão ser usados no combate à Covid-19 e seus impactos socioeconômicos no país. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (20) pela direção do NDB.

O financiamento vai beneficiar cerca de 5 milhões de pessoas. Criado em razão da pandemia do novo coronavírus, o Programa Auxílio Emergencial inclui famílias de baixa renda, trabalhadores informais e desempregados. A renda básica oferecida pelo programa contribuirá para que famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica tenham acesso à comida, medicamentos e produtos de higiene, fundamentais à contenção da pandemia, explicou o NDB.

Com os recursos do banco do Brics, o empréstimo total ao Brasil incluindo financiamentos feitos também por outros cinco bancos multilaterais e agências internacionais de desenvolvimento chega a US$ 4 bilhões que deverão ser aplicados em programas sociais, programas de integração com políticas públicas de saúde, educação e emprego, considerados mitigadores dos impactos do coronavírus.

Fortalecimento

O presidente do NDB, Marcos Troyjo, reforçou que “a operação emergencial do NDB para o Brasil contribuirá para fortalecer mecanismos de proteção social e enfrentar impactos socioeconômicos da pandemia, particularmente sobre a população mais vulnerável”.

Troyjo acrescentou que a operação também marca importante conquista do governo brasileiro e do NDB na colaboração com outros bancos multilaterais e agências de desenvolvimento, que uniram esforços para combater a Covid-19 no País.

Fazem parte dos esforços o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), o Bird (Banco Mundial), CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), ADF (Agência Francesa de Desenvolvimento) e o KFW (banco de desenvolvimento estatal alemão).

Essa é a quarta operação emergencial do NDB para apoiar países-membros a atenuar impactos do novo coronavírus. Já foram concedidos financiamentos semelhantes à China, Índia e África do Sul.

Com esse novo financiamento ao Brasil, a carteira de projetos aprovados pelo NDB no País, desde sua criação, em 2014, totaliza US$ 2,55 bilhões.

Mais sete projetos no País estão em análise pelo NDB e deverão ser aprovados até o final deste ano, representando financiamentos adicionais de US$ 2 bilhões.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia