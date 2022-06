Geral Banco Interamericano de Desenvolvimento vai destinar 342 milhões de reais para gestão de precatórios e do gasto público de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O foco da nova iniciativa será o desenvolvimento social e a sustentabilidade fiscal da Capital gaúcha, segundo o Executivo municipal. (Foto: Reprodução)

A Secretaria Municipal da Fazenda de Porto Alegre, em conjunto com a PGM (Procuradoria Geral do Município), teve o perfil de projeto aprovado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) com destinação específica para as pastas de R$ 342,8 milhões. O recurso será investido para redução do estoque de precatórios e dos gastos públicos. Entre as ações de melhoria na gestão, segundo a prefeitura da capital gaúcha, está prevista a implantação de sistema de informação e fluxos de processos.

“O financiamento contribuirá para maior eficiência na alocação dos recursos do município, promovendo um espaço fiscal para investimentos na área social. Em relação aos precatórios, o projeto agilizará o processo de realização de acordos e, assim, reduzirá o custo do estoque elevado que afeta as finanças”, explica o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel.

Será ampliada a divulgação na resolução de precatórios para melhorar a prestação de contas e confiança do público na gestão fiscal, por meio de um portal de transparência. O projeto também possibilitará a geração de informações de qualidade sobre os gastos públicos e melhor planejamento no médio prazo com a implantação de um novo sistema de gestão financeira, de um marco fiscal e de uma unidade de qualidade de gastos.

A carta de crédito do financiamento faz parte do Programa Porto Alegre Mais, do Executivo Municipal, aprovado pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) do Ministério da Economia. A operação para Porto Alegre tem valor de financiamento de US$ 150 milhões (R$ 857 milhões) via Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O foco da nova iniciativa será o desenvolvimento social e a sustentabilidade fiscal da Capital gaúcha, segundo o Executivo municipal. O financiamento prevê contrapartida de US$ 37,5 milhões (R$ 214,2 milhões), fazendo com que o investimento total fique acima de R$ 1 bilhão. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral