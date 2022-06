Geral Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul alerta para tentativas de golpe com ligações telefônicas

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2022

Ligações têm sido feitas por criminosos que tentam obter dados dos cidadãos. (Foto: Divulgação)

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul encaminhou, na quarta-feira (15), à SSP-RS (Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul) um ofício relatando uma nova ocorrência de golpes. Ligações telefônicas, com identificação nas chamadas contendo indevidamente o nome da pasta, têm sido feitas por criminosos que tentam obter dados dos cidadãos.

Nos últimos meses, inúmeras pessoas vêm relatando à Secretaria que têm recebido os telefonemas indevidos. Em alguns deles, há oferta de serviços a título de empréstimo financeiro e solicitação de dados para fins de atualização cadastral.

Diante disso, o gabinete da secretaria informa à população que, em nenhum momento, tem oferecido produtos e serviços por meio de ligações telefônicas, tampouco tem solicitado atualização de cadastros via telefonema.

Em 2020 e 2021, a Secretaria da Agricultura já havia reportado a autoridades da Segurança Pública casos de golpes que atingiram produtores rurais, prefeituras e vereadores em diversos municípios do Estado. Criminosos se apresentavam como servidores públicos e utilizavam o nome da Secretaria da Agricultura para a prática de estelionato. Em novembro do ano passado, foram entregues à Segurança Pública uma série de documentos e boletins de ocorrências policiais que davam pormenores sobre a ação dos criminosos.

A secretaria volta a reforçar que nunca solicita depósitos em dinheiro para pessoas físicas. Os programas e políticas públicas são feitos por meio de convênios e termos de cooperação.

A orientação é para que se, por ventura, algum cidadão for contatado por algum criminoso, que registre boletim de ocorrência na delegacia de polícia mais próxima. Mais informações podem ser obtidas junto ao gabinete da Secretaria da Agricultura, por meio do telefone (51) 3288-6205.

