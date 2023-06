Mundo Banco Mundial alerta para risco de crise em países emergentes

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Relatório estima que o crescimento global para 2023 deve desacelerar de 3,1% para 2,1% em relação ao ano anterior Foto: Reprodução Relatório estima que o crescimento global para 2023 deve desacelerar de 3,1% para 2,1% em relação ao ano anterior. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Banco Mundial estima que o crescimento global para 2023 deve desacelerar de 3,1% para 2,1% em relação ao ano anterior.

“O crescimento global desacelerou acentuadamente e o risco de estresse financeiro em EMDEs (Mercados Emergentes e Economias em Desenvolvimento) está se intensificando em meio a taxas de juros globais elevadas“, reitera o relatório.

“A maneira mais segura de reduzir a pobreza e espalhar a prosperidade é por meio do emprego –e o crescimento mais lento dificulta muito a criação de empregos”, disse o presidente do Grupo Banco Mundial, Ajay Banga.

“É importante ter em mente que as previsões de crescimento não são um destino. Temos a oportunidade de virar a maré, mas isso exigirá que todos trabalhemos juntos”, completou Banga.

O documento frisa também que a economia mundial está em uma “situação precária“. Conforme Indermit Gill, economista-chefe e vice-presidente sênior do Banco Mundial, “fora do leste e sul da Ásia, está muito longe do dinamismo necessário para eliminar a pobreza, combater a mudança climática e reabastecer o capital humano. Em 2023, o comércio crescerá menos de um terço do ritmo dos anos anteriores à pandemia”.

A respeito dos países emergentes, Gill afirmou que “as pressões sobre a dívida estão crescendo devido às taxas de juros mais altas.

As fraquezas fiscais já levaram muitos países de baixa renda a problemas de endividamento. Enquanto isso, as necessidades de financiamento para atingir as metas de desenvolvimento sustentável são muito maiores do que as projeções mais otimistas de investimento privado“.

De acordo com a análise da organização, até o final de 2024, a atividade econômica dos países emergentes deverá estar cerca de 5% abaixo dos níveis projetados antes da pandemia.

“Nos países de baixa renda, especialmente os mais pobres, o dano é grande: em mais de ⅓ desses países, a renda per capita em 2024 ainda estará abaixo dos níveis de 2019. Esse ritmo fraco de crescimento da renda consolidará a pobreza extrema em muitos países de baixa renda“, diz o documento.

Brasil cresce

O Banco Mundial elevou de 0,8% para 1,2% a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil neste ano.

Apesar da melhora em 2023, o Banco Mundial reduziu, de 2% para 1,4%, as projeções de crescimento para a economia brasileira no ano que vem, na comparação com o relatório anterior, divulgado em janeiro.

Já para o ano de 2025, o organismo multilateral estima expansão de 2,4%. Divulgado duas vezes por ano, o relatório lista as estimativas para o desempenho das economias em todo o planeta feitas pelo Banco Mundial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/banco-mundial-alerta-para-risco-de-crise-em-paises-emergentes/

Banco Mundial alerta para risco de crise em países emergentes

2023-06-07