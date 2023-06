Rio Grande do Sul Governo gaúcho inicia missão na Espanha a fim de prospectar novos negócios para o estado

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A comitiva gaúcha é liderada pelo vice-governador Gabriel Souza Foto: Joel Vargas/AscomGVG A comitiva gaúcha é liderada pelo vice-governador Gabriel Souza. (Foto: Joel Vargas/Ascom GVG) Foto: Joel Vargas/AscomGVG

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A missão do governo do Rio Grande do Sul na Espanha começou terça-feira (6) e as primeiras agendas, em Madri, foram focadas em iniciativas pela educação, inovação e atração de investimentos para o Estado.

A comitiva gaúcha é liderada pelo vice-governador Gabriel Souza e conta com a participação dos secretários de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade, Lisiane Lemos, de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, de Turismo, Vilson Covatti, e do secretário-adjunto de Comunicação, Alexandre Elmi.

De acordo com o vice-governador, as agendas visam ampliar as relações do Estado com a Espanha para promover projetos como o South Summit Brazil. “Temos uma grande parceria que se estabeleceu com a realização de duas edições com números recordes no Rio Grande do Sul e que pode garantir ainda mais resultados para o país e para o nosso Estado. Por isso é fundamental encontros como esse, em que podemos fortalecer a relação entre os países”, explicou.

Foco em inovação

Ainda na terça-feira, os representantes das secretarias de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict) e de Comunicação (Secom) na missão cumpriram agendas na capital espanhola com o objetivo de avaliar modelos de apoio à inovação e identificar oportunidades de colaboração internacional.

Pela manhã, a agenda ocorreu no Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), órgão do governo espanhol encarregado de promover a inovação. Javier Ponce Martínez detalhou as metodologias adotadas pela agência, tanto para promover a inovação em setores estratégicos da realidade espanhola quanto no apoio a investimentos de risco. “Um dos focos da atuação da agenda é a cooperação internacional, em parceria com agências de outros países”, disse Ponce.

Conforme a titular da Sict, Simone Stülp, foi possível vislumbrar diversas oportunidades de colaboração com o CDTI. “Há muita proximidade, tanto entre as nossas políticas públicas estratégicas quanto de colaboração entre empresas, muitos pontos de contato entre os programas espanhóis e do governo gaúcho”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-inicia-missao-na-espanha-a-fim-de-prospectar-novos-negocios-para-o-estado/

Governo gaúcho inicia missão na Espanha a fim de prospectar novos negócios para o estado

2023-06-07