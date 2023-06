Acontece Como encontrar a melhor clínica de transplante capilar do Brasil?

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Trouxemos algumas dicas de como encontrar a melhor clínica de enxerto de cabelo no país Foto: Divulgação Trouxemos algumas dicas de como encontrar a melhor clínica de enxerto de cabelo no país. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Perder alguns fios de cabelo diariamente é algo normal. Os cabelos possuem um ciclo natural de vida que dura em média de 3 a 5 anos, vindo depois a caírem para dar lugar a novos fios. Entretanto, existe a queda capilar excessiva e irreversível, que é o caso da calvície ou alopecia, um problema que atinge principalmente os homens e afeta muito a autoestima e bem-estar da pessoa.

Não existe tratamento para a calvície como há para demais perdas de cabelo, sendo o transplante capilar a única solução definitiva para a doença. Por isso, a busca pela cirurgia de recuperação dos fios aumentou significativamente nos últimos anos, com destaque para o período da pandemia da Covid-19, que possibilitou maior discrição e tempo para o pós-operatório devido ao isolamento social e ao trabalho em casa.

Diante da maior demanda pelo transplante capilar no Brasil, começaram a surgir no mercado várias ofertas de prestação desse serviço, muitas vezes sem a devida competência e especialização para realizar o procedimento. Tal postura antiética e nada profissional pode colocar em risco a saúde e segurança do paciente, além de um resultado malsucedido que pode piorar ainda mais estado emocional de quem já sofre com a queda de cabelo.

Assim, é de extrema importância o cuidado e a atenção ao escolher o lugar para realizar o transplante capilar. Para ajudar nessa busca para uma decisão assertiva, trouxemos algumas dicas de como encontrar a melhor clínica de enxerto de cabelo no país.

Como escolher a melhor clínica de transplante capilar no Brasil

Conforme mencionado acima, existem inúmeras clínicas no mercado que oferecerem implante de cabelos, mas é fundamental optar por um local seguro, bem estruturado e com uma equipe médica capacitada para realizar o procedimento de restauração dos fios. Logo, é imprescindível se atentar a algumas características para não passar pelo transtorno e frustação de uma cirurgia malfeita e ver um sonho se tornar pesadelo.

Informe-se bem sobre a clínica

Conhecer tudo sobre o local em que considerou realizar o transplante capilar é essencial. Verificar se a clínica é licenciada e possui autorização do Ministério da Saúde, se conta com infraestrutura e equipamentos adequados para o procedimento, principalmente para intervenção no caso de ocorrer algum problema durante a cirurgia, buscar depoimentos e relatos de pacientes que já fizeram o tratamento no lugar são algumas das recomendações que devem ser seguidas.

Conheça os profissionais responsáveis

Além das condições da clínica, é indispensável se informar sobre o médico e a equipe local que irão realizar o transplante capilar. Certifique-se de que esses profissionais tenham CRM e as especializações e experiências necessárias para esse tipo de intervenção cirúrgica. Conseguir referências com outros pacientes que já fizeram o procedimento e saiu conforme o planejado também garante maior confiança e tranquilidade na hora de escolher o melhor local.

Procure se informar sobre o procedimento detalhadamente

Ficar bem informado e entender o processo pelo qual irá passar é essencial para esclarecer se é realmente o ideal para seu caso e alinhar as expectativas com a realidade. Uma clínica que tenha seriedade e compromisso ético vai realizar uma avaliação para identificar o que de fato você necessita e explicar como é realizada cirurgia e o que esperar do resultado. Além disso, a clínica deve demonstrar atenção e preocupação sobre sua saúde, seu histórico de doenças e suas condições para seguir corretamente os cuidados pós-operatórios.

Em primeiro lugar, é essencial entender o que é o transplante capilar hoje, muitas vezes chamado de implante capilar também. Esse termo implante capilar era bastante utilizado para dar nome a um procedimento de anos atrás que utilizava fios sintéticos no couro cabeludo para cobrir a calvície. Entretanto, tal método não é mais utilizado, porém acabou se tornando sinônimo do procedimento realizado atualmente. O transplante dos dias atuais utiliza fios de cabelo do próprio paciente, uma cirurgia que consiste na extração de folículos capilares de uma área saudável do couro cabeludo para implantá-los na região calva. Dessa forma, não há risco de rejeição e o resultado é natural e harmônico, sem aquele efeito “cabelo de boneca” como existia no implante capilar do passado.

Conheça a Capilclinic

O Grupo Capilclinic é um dos líderes globais em transplante capilar, fundado na Europa e presente em diversos países como Brasil, Turquia, Espanha, México e Colômbia. A clínica no Brasil fica localizada em São Paulo, capital, considerada a melhor e mais justa em termos de preço e qualidade devida para tornar acessível a mais pessoas o tratamento contra a calvície.

A Capilclinic atrai clientes de todo o Brasil pela conduta ética, humana e competente que oferece em seus procedimentos para o alcance de resultados eficazes e satisfatórios. Com uma filosofia de trabalho bem executado e sucedido, através de estrutura e equipamentos avançados, a Capilclinic busca a realização e bem-estar de seus pacientes.

O diferencial da clínica é personalizar todo o atendimento conforme a necessidade do paciente, desde a avaliação até o pós-operatório. O pacote VIP inclui o transplante capilar com a técnica FUE ou DHI sem limite de folículos, medicação, kit pós-cirúrgico e acompanhamento presencial ou à distância após o procedimento.

A Capilclinic também se destaca no meio por trabalhar com o método MIN TIME FUE, em que os folículos capilares ficam fora do corpo o menor tempo possível durante o transplante, o que evita a perda de material e eleva o êxito da cirurgia. Os folículos são classificados durante a extração e implantados conforme o tempo de retirada, nunca ultrapassando 120 minutos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/como-encontrar-a-melhor-clinica-de-transplante-capilar-do-brasil/

Como encontrar a melhor clínica de transplante capilar do Brasil?

2023-06-07