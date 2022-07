Brasil Banco Mundial alerta que o Brasil desperdiça talento das crianças

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2022

Entre as conclusões está o indicador de que uma criança brasileira nascida em 2019 deve alcançar em média apenas 60% do seu capital humano potencial ao completar 18 anos Foto: Divulgação Entre as conclusões está o indicador de que uma criança brasileira nascida em 2019 deve alcançar em média apenas 60% do seu capital humano potencial ao completar 18 anos Foto: Divulgação

O estudo inédito do Banco Mundial, Relatório de Capital Humano Brasileiro, ao qual a BBC News Brasil teve acesso, revela que o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil poderia ser 2,5 vezes maior (158%), se as crianças brasileiras desenvolvessem suas habilidades ao máximo e o país chegasse ao pleno emprego. Conforme o documento, o desperdício brasileiro com o talento da criança que é deixado de lado.

Entre as conclusões está o indicador de que uma criança brasileira nascida em 2019 deve alcançar em média apenas 60% do seu capital humano potencial ao completar 18 anos. Esse percentual revela que o Brasil deixa de lado, na média nacional, que 40% do talento infantil é deixado de lado.

Nas regiões mais vulneráveis, o desperdício de potencial superava os 55% antes da pandemia, estima a instituição. Com a crise sanitária, o Brasil reverteu dez anos de avanços no acúmulo de capital humano de suas crianças.

Por regiões, por exemplo, em 2019, o ICH (Índice de Capital Humano) do Norte e do Nordeste era de 56,2% e 57,3%, enquanto para Sul, Centro-Oeste e Sudeste variava de 61,6% a 62,2%. Somente no Rio Grande do Sul o indicador, um dos mais altos do país, abaixo dos 0,63% de São Paulo.

Segundo o estudo, a produtividade esperada de uma criança branca em 2019 era de 63% do seu potencial, comparado a 56% para uma criança negra e 52% para uma indígena.

Isso porque o ICH das crianças brancas avançou 14,6% entre 2007 e 2019, enquanto o índice para crianças negras variou 10,2% e o das indígenas ficou praticamente estável (0,97%).

